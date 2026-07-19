"Играет на руку врагу": топовые генералы ВСУ поддержали Сырского во время протестов

Командующие Военно-морскими силами и Десантно-штурмовыми войсками ВСУ публично выразили поддержку главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому. Их заявления прозвучали на фоне митингов после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны и прошедших по всей Украине акций протеста.

Алексей Неижпапа и Олег Апостол публично поддержали Александра Сырского. Фото из открытых источников

Командующий ВМС вицеадмирал Алексей Неежпапа заявил, что во время войны любые сомнения в Вооруженных силах недопустимы. По его словам, именно ВСУ остаются одним из ключевых государственных институций, который продолжает стабильно выполнять свои задачи в условиях полномасштабной войны.

"Поэтому считаю, что оценивать работу Главнокомандующего как руководителя ВСУ имеет право только Президент, как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. А подстрекательство людей во время войны раскалывает наше общество и играет на руку врагу!", — заявил Неижпапа.

В свою очередь командующий Десантно-штурмовым войсками генерал-майор Олег Апостол заявил, что эффективность армии базируется на дисциплине, единоначалии и четкой системе управления.

"Критика может быть предметной, профессиональной и обоснованной. Но унижение, безосновательные обвинения и публичное оскорбление чести и достоинства представителей высшего командного звена недопустимы. Такие действия не усиливают армию и не приближают Победу – они подрывают доверие к системе военного управления. Военная честь требует ответственности не только за приказы, но и за слова", — говорится в сообщении Апостола.

Заявления командующих прозвучали после сообщения волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. Накануне он утверждал, что командирам бригад якобы поручили записывать видеообращение в поддержку Сырского, а военные, которые не соглашаются с такой позицией, могут испытывать давление. Официальных подтверждений этих заявлений нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как мировые СМИ отреагировали на отставку Федорова.

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