Шок для партнерів та мітинги: як світові ЗМІ відреагували на звільнення Федорова

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України стала однією з найбільш обговорюваних політичних подій не лише всередині країни, а й за її межами. Провідні світові видання, від The Telegraph та The Guardian до The New York Times та Politico, звернули увагу не лише на сам факт кадрової зміни, а й на її можливі наслідки для української армії, відносин з західними партнерами та подальшого перебігу війни.

Як світові ЗМІ відреагували на звільнення Федорова

У липні 2026 року президент Володимир Зеленський вирішив звільнити 35-річного міністра оборони Михайла Федорова в межах масштабного перезавантаження уряду, що спровокувало не лише публічний розкол у військово-політичному керівництві країни, а й вивело людей на вулиці Києва.

Президентська вертикаль аргументувала відставку незадовільними темпами мобілізації, провалом реформи ТЦК та відсутністю координації між оборонним відомством і Генеральним штабом. Проте західна преса та провідні аналітики побачили в цьому кроці набагато складніший діагноз.

The Telegraph про відставку Федорова

Світові оглядачі не приховують свого здивування логікою кадрових рішень від Зеленського. Роланд Оліфант із The Telegraph розпочав свій матеріал промовистою спортивною метафорою.

"Навіщо прибирати з поля свого головного нападника, коли команда щойно забила переможний гол? Це питання тепер лунає не тільки серед футбольних фанатів Англії, але й серед українських експертів у сфері оборони", — пише Оліфант.

CNN описує ризики відставки Федорова

Американський телеканал CNN акцентує на репутаційних ризиках для України. За інформацією видання, високопоставлені європейські дипломати в Києві назвали звільнення Федорова "дещо шокуючим". Західні союзники сприймали Федорова як ключового гаранта прозорості та безкомпромісного борця з корупцією в оборонному секторі. На думку авторів, його раптовий відхід здатний кинути тінь на подальшу військову та фінансову підтримку України.

Крім того, CNN констатує: публічна атака Федорова на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стала найгострішим і найвідкритішим розколом в оборонній команді країни з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Politico пише про конфлікт Федорова та Сирського

Видання Politico детально проаналізувало глибинні причини міжособистісного та системного конфлікту між ексміністром Федоровим та головкомом Сирським. Журналісти зазначають, що замість розробки стратегії збереження ініціативи на фронті, Київ наразі паралізований внутрішніми політичними розбірками.

Як пише видання, Федоров відкрито звинуватив Сирського у свідомому тиску на президента з метою витіснення реформаторів. Ексголова Міноборони розкритикував генерала за прагнення вести війну застарілими методами, назвавши його лідером радянського типу, який "винагороджує лоялістів та пригнічує ініціативу на місцях". Натомість Сирський, якого в кулуарах іноді називають "м’ясником", відповів, що лише завдяки своїм минулим успіхам, таким як у битві за Київ у 2022 році, Федоров тепер може вільно говорити в столиці України.

Військовий аналітик Микола Бєлєсков у коментарі для Politico пояснив, що корінь проблеми полягає в інституційній кризі.

"Якщо керівник Міністерства оборони починає поводитися не як постачальник, який виконує накази Генерального штабу, а ставить запитання та втручається у стратегічне управління війною, саме тоді виникає конфлікт. Військові дуже насторожено ставляться до цивільного населення, коли йдеться про стратегічне управління війною. Тому, якщо цю проблему не буде вирішено, напруженість залишиться — може змінитися лише її ступінь", — вказує Бєлєсков.

The Economist про критику військових у бік Федорова

Авторитетний британський тижневик The Economist зосередився на методах управління Федорова. За шість місяців на посаді він розгорнув безпрецедентну гіперактивність, яка, як пише видання, "багатьох зводила з розуму". Федоров ініціював масштабний аудит ЗСУ та Міноборони, який виявив фінансових зловживань на суму у понад 300 мільярдів гривень (6,6 млрд доларів). Більше того, він змусив чиновників проходити детектор брехні, безжально звільняючи тих, хто відмовлявся чи провалював тест. Йому також вдалося перевести закупівлі на відкриті торги, що знизило вартість дефіцитних 155-мм снарядів на 16%.

Водночас видання наводить аргументи військових критиків ексміністра. Вони порівнюють Федорова з Робертом Макнамарою — міністром оборони США часів В'єтнамської війни, який намагався управляти Пентагоном за допомогою сухих бізнес-моделей корпорації Ford, що призвело до катастрофи.

Критики стверджують, що реформи Федорова перетворилися на "гейміфікацію" війни, яка заохочує яскраві медійні "вбивства" техніки на полі бою за допомогою БПЛА, але ігнорує рутинні, проте критично важливі операції, зокрема моніторинг важливої дороги.

Один з неназваних українських генералів висловив позицію армійського крила максимально скептично.

"Ви б справді сіли в літак, якби побачили, що пілот — це просто власник крамниці? Щоби щось реформувати, треба розуміти, як воно працює", — сказав український генерал критикуючи досвід Федорова.

The New York Times про протести в Україні через відставку Федорова

Видання Financial Times звертає увагу на те, що Федоров став першим високопосадовцем воєнного часу, який дозволив собі відверту та жорстку критику Володимира Зеленського. Заява міністра про те, що "українці вийшли на мітинги не особисто за нього", підкреслила глибину політичної кризи. За даними FT, президент змушений був провести більшу частину дня у важких переговорах з головою свого Офісу Кирилом Будановим, намагаючись знайти вихід із ситуації, яка спричинила серйозні тріщини навіть усередині парламентської монобільшості.

Своєю чергою американське видання The New York Times детально висвітлювало реакцію українського суспільства. Журналісти зафіксували розпач серед мітингувальників під стінами урядових будівель. Активісти сприйняли звільнення технократа як капітуляцію перед "старою гвардією" оборонки, яка тягне армію до деградації.

Плакати з гаслами "Федоров — це інновації, старі діди — це деградація" стали символом цього суспільного розчарування. The Wall Street Journal додає, що хоча ці протести не несуть прямої загрози для легітимності Зеленського, вони створюють для нього серйозний внутрішньополітичний виклик.

The Guardian про ширші проблеми Зеленського

Аналітична стаття у The Guardian підсумовує кадрову кризу ширшим висновком щодо стилю управління українського президента. Журналісти наголошують, що раптове усунення Федорова вкотре підсвітило хронічну проблему Зеленського: незважаючи на його лідерські якості на міжнародній арені, йому важко утримувати навколо себе згуртовану команду професіоналів та ефективно балансувати між конкуруючими інтересами еліт. Федоров став уже четвертим звільненим міністром оборони з початку повномасштабної війни, що свідчить про серйозну кадрову нестабільність.

Проте видання зазначає, що призначення колишнього очільника спецпідрозділу "Альфа" СБУ Євгена Хмари тимчасовим наступником свідчить про прагнення Банкової зберегти курс на технологічну війну. Хмара безпосередньо керував успішними операціями далекобійних дронів, і Зеленський уже доручив йому продовжувати ключові реформи попередника. Головне питання, яке ставить The Guardian наостанок: чи дасть "стара гвардія" новому очільнику реальну можливість реалізувати ці наміри?

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський вперше пояснив відставку Федорова та конфлікт з Сирським.

Також "Коментарі" писали про реакцію на відставку Федорова та мітинги: що Буданов каже про рішення Зеленського.