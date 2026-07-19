Шок для партнеров и митинги: как мировые СМИ отреагировали на увольнение Федорова

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины стала одним из наиболее обсуждаемых политических событий не только внутри страны, но и за ее пределами. Ведущие мировые издания, от The Telegraph и The Guardian до The New York Times и Politico, обратили внимание не только на факт кадровой смены, но и на ее возможные последствия для украинской армии, отношений с западными партнерами и дальнейшего хода войны.

Как мировые СМИ отреагировали на увольнение Федорова

В июле 2026 года президент Владимир Зеленский решил уволить 35-летнего министра обороны Михаила Федорова в рамках масштабной перезагрузки правительства, что спровоцировало не только публичный раскол в военно-политическом руководстве страны, но и вывело людей на улицы Киева.

Президентская вертикаль аргументировала отставку неудовлетворительными темпами мобилизации, провалом реформы ТЦК и отсутствием координации между оборонным ведомством и Генеральным штабом. Однако западная пресса и ведущие аналитики увидели в этом шаге Зеленского гораздо более сложный диагноз.

The Telegraph об отставке Федорова

Мировые обозреватели не скрывают своего удивления логикой кадровых решений от Зеленского. Роланд Олифант из The Telegraph начал свой материал красноречивой спортивной метафорой.

"Зачем убирать с поля своего главного нападающего, когда команда только что забила победный гол? Этот вопрос теперь раздается не только среди футбольных фанатов Англии, но и среди украинских экспертов в сфере обороны", — пишет Олифант.

CNN описывает риски отставки Федорова

Американский телеканал CNN акцентирует внимание на репутационных рисках для Украины. По информации издания, высокопоставленные европейские дипломаты в Киеве назвали увольнение Федорова "несколько шокирующим". Западные союзники воспринимали Федорова как ключевого гаранта прозрачности и бескомпромиссного борца с коррупцией в оборонном секторе. По мнению авторов, его внезапный уход способен бросить тень на дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины.

Кроме того, CNN констатирует: публичная атака Федорова на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стала острейшим и открытым расколом в оборонной команде страны с момента начала полномасштабного вторжения.

Politico пишет о конфликте Федорова и Сырского

Издание Politico подробно проанализировало глубинные причины межличностного и системного конфликта между экс-министром Федоровым и главкомом Сырским. Журналисты отмечают, что вместо разработки стратегии сохранения инициативы на фронте Киев пока парализован внутренними политическими разборками.

Как пишет издание, Федоров открыто обвинил Сырского в сознательном давлении на президента с целью вытеснения реформаторов. Экс-глава Минобороны раскритиковал генерала за стремление вести войну устаревшими методами, назвав его лидером советского типа, который "вознаграждает лоялистов и подавляет инициативу на местах". Сырский, которого в кулуарах иногда называют "мясником", ответил, что только благодаря своим прошлым успехам, таким как в битве за Киев в 2022 году, Федоров теперь может свободно говорить в столице Украины.

Военный аналитик Николай Белесков в комментарии Politico объяснил, что корень проблемы заключается в институциональном кризисе.

"Если руководитель Министерства обороны начинает вести себя не как поставщик, выполняющий приказы Генерального штаба, а задает вопросы и вмешивается в стратегическое управление войной, тогда возникает конфликт. Военные очень настороженно относятся к гражданскому населению, когда речь идет о стратегическом управлении войной. Поэтому если эта проблема не будет решена, напряженность останется — может измениться только ее степень", — указывает Белесков.

The Economist о критике военных в сторону Федорова

Авторитетный британский еженедельник The Economist сосредоточился на методах управления Федорова. За шесть месяцев в должности он развернул беспрецедентную гиперактивность, которая, как пишет издание, "многих сводила с ума". Федоров инициировал масштабный аудит ВСУ и Минобороны, который выявил финансовые злоупотребления на сумму более 300 миллиардов гривен (6,6 млрд долларов). Более того, он заставил чиновников проходить детектор лжи, безжалостно увольняя тех, кто отказывался или проваливал тест. Ему также удалось перевести закупки на открытые торги, что снизило стоимость дефицитных 155-мм снарядов на 16%.

В то же время, издание приводит аргументы военных критиков экс-министра. Они сравнивают Федорова с Робертом Макнамарой – министром обороны США времен Вьетнамской войны, пытавшимся управлять Пентагоном с помощью сухих бизнес-моделей корпорации Ford, что привело к катастрофе.

Критики утверждают, что реформы Федорова превратились в "геймификацию" войны, которая поощряет яркие медийные "убийства" техники на поле боя с помощью БПЛА, но игнорирует рутинные, но критически важные операции, в частности, мониторинг важной дороги.

Один из неназванных украинских генералов выразил позицию армейского крыла максимально скептически.

"Вы бы действительно сели в самолет, если бы увидели, что пилот — это просто владелец магазина? Чтобы что-то реформировать, надо понимать, как оно работает", — сказал украинский генерал, критикуя опыт Федорова.

The New York Times о протестах в Украине из-за отставки Федорова

Издание Financial Times обращает внимание на то, что Федоров стал первым чиновником военного времени, который позволил себе откровенную и жесткую критику Владимира Зеленского. Заявление министра о том, что "украинцы вышли на митинги не лично за него", подчеркнуло глубину политического кризиса. По данным FT, президент вынужден был провести большую часть дня в тяжелых переговорах с главой своего Офиса Кириллом Будановым, пытаясь найти выход из ситуации, которая вызвала серьезные трещины даже внутри парламентского монобольшинства.

В свою очередь американское издание The New York Times подробно освещало реакцию украинского общества. Журналисты зафиксировали отчаяние среди митингующих под стенами правительственных построек. Активисты восприняли увольнение технократа как капитуляцию перед "старой гвардией" оборонки, которая тянет армию к деградации.

Плакаты с лозунгами "Федоров – это инновации, старые деды – это деградация" стали символом этого общественного разочарования. The Wall Street Journal добавляет, что хотя эти протесты не представляют прямой угрозы для легитимности Зеленского, они создают для него серьезный внутриполитический вызов.

The Guardian о более широких проблемах Зеленского

Аналитическая статья в The Guardian суммирует кадровый кризис более широким выводом о стиле управления украинского президента. Журналисты отмечают, что внезапное устранение Федорова в очередной раз подсветило хроническую проблему Зеленского: несмотря на его лидерские качества на международной арене, ему трудно удерживать вокруг себя сплоченную команду профессионалов и эффективно балансировать конкурирующие интересы элит. Федоров стал уже четвертым уволенным министром обороны с начала полномасштабной войны, что свидетельствует о серьезной кадровой нестабильности.

Однако издание отмечает, что назначение бывшего главы спецподразделения "Альфа" СБУ Евгения Хмары временным преемником свидетельствует о стремлении Банковой сохранить курс на технологическую войну. Хмара непосредственно руководило успешными операциями дальнобойных дронов, и Зеленский уже поручил ему продолжать ключевые реформы предшественника. Главный вопрос, который ставит The Guardian напоследок: даст ли "старая гвардия" новому главе реальную возможность реализовать эти намерения?

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский впервые объяснил отставку Федорова и конфликт с Сырским.

Также "Комментарии" писали о реакции на отставку Федорова и митинги: что Буданов говорит о решении Зеленского.