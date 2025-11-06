На "зимову тисячу" з бюджету виділили 10 млрд грн. Допомогу зможуть отримати близько 10 млн українців. Про це повідомив міністр соцполітики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" прокоментував це рішення та зазначив, що одна тисяча не врятує людину взимку, а ось ці мільярди можна витратити на більш корисну справу.

Військові шоковані: «тисяча Зеленського» не врятує людей

"Таунхаус від 70 до 100 м.кв. з офігенним ремонтом під Києвом коштує 4-6млн грн., якщо взяти в середньому 5млн, то вийде 2000 будинків.

2000 будинків мрії для 2000 сімей біженців – ні.

1000 грн, яка не змінить життя жодного українця – так", – пише військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка". Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери", — повідомила Юлія Свириденко. Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей.