logo_ukra

BTC/USD

100758

ETH/USD

3273.47

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Військові шоковані: «тисяча Зеленського» не врятує людей
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові шоковані: «тисяча Зеленського» не врятує людей

Мільярди на «тисячу Зеленського» можна витратити на житло для переселенців, вважає військовий

6 листопада 2025, 18:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На "зимову тисячу" з бюджету виділили 10 млрд грн. Допомогу зможуть отримати близько 10 млн українців. Про це повідомив міністр соцполітики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" прокоментував це рішення та зазначив, що одна тисяча не врятує людину взимку, а ось ці мільярди можна витратити на більш корисну справу.

Військові шоковані: «тисяча Зеленського» не врятує людей

Військові шоковані: «тисяча Зеленського» не врятує людей

"Таунхаус від 70 до 100 м.кв. з офігенним ремонтом під Києвом коштує 4-6млн грн., якщо взяти в середньому 5млн, то вийде 2000 будинків.

2000 будинків мрії для 2000 сімей біженців – ні.

1000 грн, яка не змінить життя жодного українця – так", – пише військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка". Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери", — повідомила Юлія Свириденко. Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей.                                                                                                                                                                                                  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини