На "зимнюю тысячу" из бюджета было выделено 10 млрд грн. Помощь смогут получить около 10 млн украинцев. Об этом сообщил министр соцполитики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" прокомментировал это решение и отметил, что тысяча не спасет человека зимой, а вот эти миллиарды можно потратить на более полезное дело.

Военные в шоке: «тысяча Зеленского» не спасет людей

"Таунхаус от 70 до 100 м.кв. с офигенным ремонтом под Киевом стоит 4-6млн грн., если взять в среднем 5млн, то получится 2000 домов.

2000 домов мечты для 2000 семей беженцев – нет.

1000 грн, которая не изменит жизнь ни одного украинца – да", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Правительство утвердило программу выплат единовременного пособия размером 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети на попечении, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры", — сообщила Юлия Свириденко. Денежные средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы намечен на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь. Программа охватит более 660 тысяч человек.