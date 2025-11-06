logo

BTC/USD

100758

ETH/USD

3273.47

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Военные в шоке: «тысяча Зеленского» не спасет людей
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные в шоке: «тысяча Зеленского» не спасет людей

Миллиарды на тысячу Зеленского можно потратить на жилье для переселенцев, считает военный

6 ноября 2025, 18:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На "зимнюю тысячу" из бюджета было выделено 10 млрд грн. Помощь смогут получить около 10 млн украинцев. Об этом сообщил министр соцполитики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" прокомментировал это решение и отметил, что тысяча не спасет человека зимой, а вот эти миллиарды можно потратить на более полезное дело.

Военные в шоке: «тысяча Зеленского» не спасет людей

Военные в шоке: «тысяча Зеленского» не спасет людей

"Таунхаус от 70 до 100 м.кв. с офигенным ремонтом под Киевом стоит 4-6млн грн., если взять в среднем 5млн, то получится 2000 домов.

2000 домов мечты для 2000 семей беженцев – нет.

1000 грн, которая не изменит жизнь ни одного украинца – да", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Правительство утвердило программу выплат единовременного пособия размером 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети на попечении, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры", — сообщила Юлия Свириденко. Денежные средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы намечен на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь. Программа охватит более 660 тысяч человек.                                                                                                                                                                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости