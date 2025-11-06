Уряд затвердив виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»: хто отримає

Уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка". Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери", — повідомила Юлія Свириденко.

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд.

Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей.

За даними нардепа Павла Фролова, отримати виплати зможуть:

▪ діти та особи з інвалідністю I групи з числа ВПО, які є отримувачами допомоги на проживання;

▪ діти з малозабезпечених сімей, які є отримувачами відповідної допомоги;

▪ діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

▪ діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;

▪ одинокі пенсіонери, які отримують надбавку за догляд.

Пенсійний фонд автоматично перерахує кошти на поточний банківський рахунок "Дія.Картка". Термін використання – 180 календарних днів з дати зарахування. Загалом програма охопить понад 660 тис осіб, з яких 253 тис – це діти ВПО.

"Старт програми розпочнеться з 1 грудня, кошти на її реалізацію закладені у держбюджеті. Важливо аби в умовах війни вразливі категорії українців відчували підтримку з боку держави", – наголосив нардеп.

