Українським пенсіонерам до 31 грудня 2025 року необхідно пройти обов’язкову ідентифікацію у Пенсійному фонді України, очно або онлайн. Інакше можна втратити виплати пенсії. Через це до ПФУ надходить багато питань, в тому числі, що робити, якщо ти знаходишся за кордоном, але пройти онлайн ідентифікацію не виходить.

Як не втратити пенсію, якщо неможливо пройти ідентифікацію онлайн

"Чи можу я пройти її в зручному для мене прикордонному населеному пункті України, чи потрібно їхати саме туди, де зареєстрована?" – пише один з пенсіонерів.

У ПФУ зазначають, що в органах Пенсійного фонду України послуги громадянам надаються за принципом екстериторіальності, який передбачає можливість обслуговувати громадян незалежно від місця їх проживання чи реєстрації.

Якщо ви тимчасово перебуваєте за кордоном і не маєте можливості пройти ідентифікацію онлайн, ви можете зробити це в будь-якому зручному для вас сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Тобто звертатися саме до сервісного центру за місцем реєстрації не обов’язково. Пройти фізичну ідентифікацію можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, який вам зручно відвідати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ідентифікація потрібна для підтвердження особи пенсіонера та запобігання шахрайству з виплатами. Це стосується всіх одержувачів пенсій — як в Україні, так і за її межами. Зробити це можна кількома способами:

• особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або у відділенні банку, через який ви отримуєте пенсію;

• онлайн — через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис або "Дія.Підпис";

• через відеозв’язок — під час онлайн-ідентифікації потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу.

У ПФУ наголошують: якщо процедуру не пройти вчасно, виплати можуть бути тимчасово призупинені до моменту підтвердження особи. Тому українців закликають не відкладати перевірку й виконати її до кінця 2025 року, аби не залишитися без пенсійних нарахувань.