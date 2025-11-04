logo

BTC/USD

103653

ETH/USD

3514.91

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Как не потерять пенсию, если невозможно пройти идентификацию онлайн
commentss НОВОСТИ Все новости

Как не потерять пенсию, если невозможно пройти идентификацию онлайн

Пенсионеры должны пройти обязательную идентификацию, иначе лишатся выплаты

4 ноября 2025, 17:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинским пенсионерам до 31 декабря 2025 необходимо пройти обязательную идентификацию в Пенсионном фонде Украины, очно или онлайн. В противном случае можно потерять выплаты пенсии. Поэтому в ПФУ поступает много вопросов, в том числе, что делать, если ты находишься за границей, но пройти онлайн идентификацию не получается.

Как не потерять пенсию, если невозможно пройти идентификацию онлайн

Как не потерять пенсию, если невозможно пройти идентификацию онлайн

Могу ли я пройти ее в удобном для меня пограничном населенном пункте Украины, нужно ли ехать именно туда, где зарегистрирована? – пишет один из пенсионеров.

В ПФУ отмечают, что в органах Пенсионного фонда Украины услуги гражданам предоставляются по принципу экстерриториальности, предусматривающей возможность обслуживать граждан независимо от места их проживания или регистрации.

Если вы временно находитесь за границей и нет возможности пройти идентификацию онлайн, вы можете сделать это в любом удобном для вас сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

То есть обращаться именно в сервисный центр по месту регистрации не обязательно. Пройти физическую идентификацию можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который удобно посетить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что идентификация нужна для подтверждения личности пенсионера и предотвращения мошенничества с выплатами. Это касается всех получателей пенсий как в Украине, так и за ее пределами. Сделать это можно несколькими способами:

• лично – в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в отделении банка, через который вы получаете пенсию;

• онлайн – через личный кабинет на портале Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись или "Дия. Подпись";

• через видеосвязь — во время онлайн-идентификации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В ПФУ подчеркивают: если процедуру не пройти в срок, выплаты могут быть временно приостановлены до момента подтверждения личности. Потому украинцев призывают не откладывать проверку и выполнить ее до конца 2025 года, чтобы не остаться без пенсионных начислений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости