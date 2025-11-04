Украинским пенсионерам до 31 декабря 2025 необходимо пройти обязательную идентификацию в Пенсионном фонде Украины, очно или онлайн. В противном случае можно потерять выплаты пенсии. Поэтому в ПФУ поступает много вопросов, в том числе, что делать, если ты находишься за границей, но пройти онлайн идентификацию не получается.

Как не потерять пенсию, если невозможно пройти идентификацию онлайн

Могу ли я пройти ее в удобном для меня пограничном населенном пункте Украины, нужно ли ехать именно туда, где зарегистрирована? – пишет один из пенсионеров.

В ПФУ отмечают, что в органах Пенсионного фонда Украины услуги гражданам предоставляются по принципу экстерриториальности, предусматривающей возможность обслуживать граждан независимо от места их проживания или регистрации.

Если вы временно находитесь за границей и нет возможности пройти идентификацию онлайн, вы можете сделать это в любом удобном для вас сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

То есть обращаться именно в сервисный центр по месту регистрации не обязательно. Пройти физическую идентификацию можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который удобно посетить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что идентификация нужна для подтверждения личности пенсионера и предотвращения мошенничества с выплатами. Это касается всех получателей пенсий как в Украине, так и за ее пределами. Сделать это можно несколькими способами:

• лично – в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в отделении банка, через который вы получаете пенсию;

• онлайн – через личный кабинет на портале Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись или "Дия. Подпись";

• через видеосвязь — во время онлайн-идентификации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В ПФУ подчеркивают: если процедуру не пройти в срок, выплаты могут быть временно приостановлены до момента подтверждения личности. Потому украинцев призывают не откладывать проверку и выполнить ее до конца 2025 года, чтобы не остаться без пенсионных начислений.