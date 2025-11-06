Правительство утвердило программу выплат единоразового пособия размером 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство утвердило выплату 6500 грн помощи в рамках пакета «Зимняя поддержка»: кто получит

"Программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети на попечении, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры", — сообщила Юлия Свириденко.

Денежные средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд.

Запуск программы намечен на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь. Программа охватит более 660 тысяч человек.

По данным нардепа Павла Фролова, получить выплаты смогут:

▪ дети и лица с инвалидностью I группы из числа ВПЛ, которые являются получателями пособия на жительство;

▪ дети из малообеспеченных семей, являющихся получателями соответствующей помощи;

▪ дети, над которыми установлена опека или забота;

▪ дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

▪ одинокие пенсионеры, получающие надбавку за уход.

Пенсионный фонд автоматически перечислит денежные средства на текущий банковский счет "Дія.Картка". Срок использования – 180 календарных дней с даты зачисления. В целом программа охватит более 660 тыс. человек, из которых 253 тыс. – это дети ВПЛ.

"Старт программы начнется с 1 декабря, средства на ее реализацию заложены в госбюджете. Важно, чтобы в условиях войны уязвимые категории украинцев чувствовали поддержку со стороны государства", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как не потерять пенсию, если невозможно пройти идентификацию онлайн.