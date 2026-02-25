logo_ukra

Військова омбудсменка розповіла, на що найчастіше нарікають захисники: від лікування до переміщень між підрозділами
commentss НОВИНИ Всі новини

Військова омбудсменка розповіла, на що найчастіше нарікають захисники: від лікування до переміщень між підрозділами

Скарги на командирів та зниклі безвісти: Решетилова окреслила коло питань, з якими звертаються бійці та їхні родини

25 лютого 2026, 17:02
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Військова омбудсменка Ольга Решетилова у коментарі виданню Новини.LIVE розповіла про основні проблеми, з якими звертаються до неї військовослужбовці. За словами посадовиці, значна частина звернень стосується медичного забезпечення та неможливості отримати належну допомогу.

"Багато скарг стосується ненаправлення на військово-лікарські комісії, або просто на лікування", — повідомила Ольга Решетилова.

Крім питань здоров'я, захисники часто піднімають теми кадрових рішень та умов служби. Зокрема, йдеться про:

необґрунтовані переміщення між підрозділами;

тривале перебування на передовій;

відсутність планових ротацій.

Окремий блок звернень надходить від родин військовослужбовців, які намагаються розшукати своїх близьких.

"Решетилова часто отримує звернення від родичів військових, зокрема щодо зниклих безвісти. Водночас посадовиця наголошує, що компетенція військового омбудсмена не розповсюджена на сім'ї захисників".

Незважаючи на те, що формально повноваження омбудсмена стосуються безпосередньо діючих військових, потік запитів від цивільних осіб щодо долі рідних на фронті залишається значним.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) виступив начальник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олексій Дубовик. Під час звіту народний депутат Олексій Гончаренко поставив посадовцю гострі питання щодо використання балаклав працівниками ТЦК та вилучення мобільних телефонів у військовозобов'язаних.                                                     



