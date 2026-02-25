Військова омбудсменка Ольга Решетилова у коментарі виданню Новини.LIVE розповіла про основні проблеми, з якими звертаються до неї військовослужбовці. За словами посадовиці, значна частина звернень стосується медичного забезпечення та неможливості отримати належну допомогу.

Військова омбудсменка розповіла, на що найчастіше нарікають захисники: від лікування до переміщень між підрозділами

"Багато скарг стосується ненаправлення на військово-лікарські комісії, або просто на лікування", — повідомила Ольга Решетилова.

Крім питань здоров'я, захисники часто піднімають теми кадрових рішень та умов служби. Зокрема, йдеться про:

необґрунтовані переміщення між підрозділами;

тривале перебування на передовій;

відсутність планових ротацій.

Окремий блок звернень надходить від родин військовослужбовців, які намагаються розшукати своїх близьких.

"Решетилова часто отримує звернення від родичів військових, зокрема щодо зниклих безвісти. Водночас посадовиця наголошує, що компетенція військового омбудсмена не розповсюджена на сім'ї захисників".

Незважаючи на те, що формально повноваження омбудсмена стосуються безпосередньо діючих військових, потік запитів від цивільних осіб щодо долі рідних на фронті залишається значним.

