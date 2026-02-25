Военная омбудсменка рассказала, на что чаще всего жалуются защитники: от лечения до перемещений между подразделениями

Военная омбудсменка Ольга Решетилова в комментарии изданию Новости. Live рассказала об основных проблемах, с которыми обращаются к ней военнослужащие. По словам чиновника, значительная часть обращений касается медицинского обеспечения и невозможности получить надлежащую помощь.

Военная омбудсменка рассказала, на что чаще всего сетуют защитники: от лечения до перемещений между подразделениями

"Многие жалобы касаются ненаправления на военно-врачебные комиссии, или просто на лечение", — сообщила Ольга Решетилова.

Помимо здоровья, защитники часто поднимают темы кадровых решений и условий службы. В частности, речь идет о:

необоснованных перемещениях между подразделениями;

длительном пребывании на передовой;

отсутствии плановых ротаций.

Отдельный блок обращений поступает от семей военнослужащих, пытающихся разыскать своих близких.

"Решетилова часто получает обращение от родственников военных, в частности по поводу пропавших без вести. В то же время чиновник отмечает, что компетенция военного омбудсмена не распространена на семьи защитников".

Несмотря на то, что формально полномочия омбудсмена касаются непосредственно действующих военных, поток запросов от гражданских лиц по поводу судьбы родных на фронте остается значительным.

