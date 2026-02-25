logo

Военная омбудсменка рассказала, на что чаще всего жалуются защитники: от лечения до перемещений между подразделениями
НОВОСТИ

25 февраля 2026, 17:02
Военная омбудсменка Ольга Решетилова в комментарии изданию Новости. Live рассказала об основных проблемах, с которыми обращаются к ней военнослужащие. По словам чиновника, значительная часть обращений касается медицинского обеспечения и невозможности получить надлежащую помощь.

"Многие жалобы касаются ненаправления на военно-врачебные комиссии, или просто на лечение", — сообщила Ольга Решетилова.

Помимо здоровья, защитники часто поднимают темы кадровых решений и условий службы. В частности, речь идет о:

необоснованных перемещениях между подразделениями;

длительном пребывании на передовой;

отсутствии плановых ротаций.

Отдельный блок обращений поступает от семей военнослужащих, пытающихся разыскать своих близких.

"Решетилова часто получает обращение от родственников военных, в частности по поводу пропавших без вести. В то же время чиновник отмечает, что компетенция военного омбудсмена не распространена на семьи защитников".

Несмотря на то, что формально полномочия омбудсмена касаются непосредственно действующих военных, поток запросов от гражданских лиц по поводу судьбы родных на фронте остается значительным.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) выступил начальник Днепропетровского областного ТЦК и СП Алексей Дубовик. Во время отчета народный депутат Алексей Гончаренко поставил чиновнику острые вопросы использования балаклав работниками ТЦК и изъятия мобильных телефонов у военнообязанных.                                          



