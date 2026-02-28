Війна з Іраном може залишити Україну без ППО: у чому причина

Можливий масштабний конфлікт США та Ізраїлю з Іраном здатен вплинути на постачання систем протиповітряної оборони Україні. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на західних чиновників і військових аналітиків.

ППО України. Фото: з відкритих джерел

За їхніми словами, обмежені запаси критично важливих ракет-перехоплювачів уже змушують Вашингтон зважати на ризики. Під час торішньої 12-денної війни, коли Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю, США та Ізраїль витрачали боєприпаси безпрецедентними темпами. Тепер у Пентагоні оцінюють, чи не призведуть нові масовані атаки Тегерана до виснаження резервів.

Особливе занепокоєння викликають запаси ракет для системи THAAD. За даними джерел, торік США використали до 150 таких перехоплювачів для прикриття Ізраїлю, тоді як із моменту введення комплексу в експлуатацію близько 2010 року було замовлено менше 650 ракет.

Експерти попереджають: у разі кількох масштабних залпів Ірану річний запас окремих боєприпасів може бути вичерпаний за лічені дні. Хоча ймовірність повного виснаження арсеналів оцінюють як невисоку, у США вже обговорюють необхідність економити ресурси для інших потенційних театрів – зокрема у протистоянні з Росією чи Китаєм.

На цьому тлі питання "розумного використання" ракет стає ключовим. Американські військові вже переходять до дешевших засобів перехоплення дронів, щоб зберегти дорогі системи для більш серйозних загроз. Однак аналітики визнають: будь-яка ескалація на Близькому Сході може напряму позначитися і на оборонних можливостях України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран завдав ракетних ударів по американським військовим об'єктам на Близькому Сході у відповідь на спільну операцію США та Ізраїлю. Повідомляється про вибухи в Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також про повітряну тривогу у низці країн регіону.



