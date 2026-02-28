logo_ukra

Іран б'є по базах США та авіаносцю: вибухи в Бахрейні та ОАЕ, регіон на межі ескалації
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран б'є по базах США та авіаносцю: вибухи в Бахрейні та ОАЕ, регіон на межі ескалації

Під ударом - штаб П'ятого флоту, авіабази в Катарі та Кувейті; країни Перської затоки закривають небо

28 лютого 2026, 12:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Іран завдав ракетних ударів по американським військовим об'єктам на Близькому Сході у відповідь на спільну операцію США та Ізраїлю. Повідомляється про вибухи в Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також про повітряну тривогу у низці країн регіону.

Іран б'є по базах США та авіаносцю: вибухи в Бахрейні та ОАЕ, регіон на межі ескалації

Іран б'є по базах США. Фото: з відкритих джерел

Як передає CNN, однією з цілей стала база США у Бахрейні – ключовому союзнику Вашингтона в Перській затоці. У столиці країни, Манамі, розміщено штаб П'ятого флоту ВМС США. Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що сервісний центр флоту зазнав ракетної атаки.

За даними Reuters, під удар також потрапила американська база до Абу-Дабі. Про можливі руйнування чи постраждалих офіційно не повідомляється.

У Кувейті оголошено повітряну тривогу. Кувейт та Катар тимчасово закрили повітряний простір. Серед гаданих цілей також названі авіабаза Аль-Удейд у Катарі, Аль-Салем у Кувейті та Аль-Дафра в ОАЕ.

Крім того, ізраїльський "9 канал" повідомив про атаку на американський авіаносець USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. Підтвердження цієї інформації з боку Пентагону поки що немає.

Ситуація стрімко розвивається, і регіон ризикує виявитися втягнутим у масштабну військову ескалацію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран здійснив ракетний обстріл у напрямку Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже задіяні для перехоплення мети, а цивільному населенню рекомендують негайно пройти до укриттів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – війна проти Ірану: Дональд Трамп зробив першу заяву.




