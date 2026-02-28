Иран бьет по базам США и авианосцу: взрывы в Бахрейне и ОАЭ, регион на грани эскалации

Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на совместную операцию США и Израиля. Сообщается о взрывах в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, а также о воздушной тревоге в ряде стран региона.

Иран бьет по базам США. Фото: из открытых источников

Как передает CNN, одной из целей стала база США в Бахрейн – ключевом союзнике Вашингтона в Персидском заливе. В столице страны, Манаме, размещен штаб Пятый флот ВМС США. Местные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что сервисный центр флота подвергся ракетной атаке.

По данным Reuters, под удар также попала американская база в Абу-Даби. О возможных разрушениях или пострадавших официально не сообщается.

В Кувейте объявлена воздушная тревога. Кувейт и Катар временно закрыли воздушное пространство. Среди предполагаемых целей также названы авиабаза Аль-Удейд в Катаре, Аль-Салем в Кувейте и Аль-Дафра в ОАЭ.

Кроме того, израильский "9 канал" сообщил об атаке на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Подтверждения этой информации со стороны Пентагона пока нет.

Ситуация стремительно развивается, и регион рискует оказаться втянутым в масштабную военную эскалацию.

