Война с Ираном может оставить Украину без ПВО: в чем причина
НОВОСТИ

Война с Ираном может оставить Украину без ПВО: в чем причина

США стремительно тратят ракеты-перехватчики для защиты Израиля, и запасы могут оказаться критически ограниченными

28 февраля 2026, 14:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Возможный масштабный конфликт США и Израиля с Ираном может повлиять на поставки систем противовоздушной обороны Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных чиновников и военных аналитиков.

Война с Ираном может оставить Украину без ПВО: в чем причина

ПВО Украины. Фото: из открытых источников

По их словам, ограниченные запасы критически важных ракет-перехватчиков уже заставляют Вашингтон учитывать риски. Во время прошлогодней 12-дневной войны, когда Иран выпустил сотни ракет по Израилю, США и Израиль тратили боеприпасы беспрецедентными темпами. Теперь в Пентагоне оценивают, не приведут ли новые массированные атаки Тегерана к истощению резервов.

Особую обеспокоенность вызывают запасы ракет для системы THAAD. По данным источников, в прошлом году США использовали до 150 таких перехватчиков для прикрытия Израиля, тогда как с момента ввода комплекса в эксплуатацию около 2010 было заказано менее 650 ракет.

Эксперты предупреждают: в случае нескольких масштабных залпов Ирана годовой запас отдельных боеприпасов может быть исчерпан в считанные дни. Хотя вероятность полного истощения арсеналов оценивается как невысокая, в США уже обсуждается необходимость экономить ресурсы для других потенциальных театров – в частности, в противостоянии с Россией или Китаем.

На этом фоне вопрос "умного использования" ракет становится ключевым. Американские военные уже переходят к более дешевым средствам перехвата дронов, чтобы сохранить дорогостоящие системы для более серьезных угроз. Однако аналитики признают: любая эскалация на Ближнем Востоке может напрямую отразиться и на оборонных возможностях Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на совместную операцию США и Израиля. Сообщается о взрывах в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, а также о воздушной тревоге в ряде стран региона.




Источник: https://www.ft.com/
