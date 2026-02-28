Война с Ираном может оставить Украину без ПВО: в чем причина

Возможный масштабный конфликт США и Израиля с Ираном может повлиять на поставки систем противовоздушной обороны Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных чиновников и военных аналитиков.

ПВО Украины. Фото: из открытых источников

По их словам, ограниченные запасы критически важных ракет-перехватчиков уже заставляют Вашингтон учитывать риски. Во время прошлогодней 12-дневной войны, когда Иран выпустил сотни ракет по Израилю, США и Израиль тратили боеприпасы беспрецедентными темпами. Теперь в Пентагоне оценивают, не приведут ли новые массированные атаки Тегерана к истощению резервов.

Особую обеспокоенность вызывают запасы ракет для системы THAAD. По данным источников, в прошлом году США использовали до 150 таких перехватчиков для прикрытия Израиля, тогда как с момента ввода комплекса в эксплуатацию около 2010 было заказано менее 650 ракет.

Эксперты предупреждают: в случае нескольких масштабных залпов Ирана годовой запас отдельных боеприпасов может быть исчерпан в считанные дни. Хотя вероятность полного истощения арсеналов оценивается как невысокая, в США уже обсуждается необходимость экономить ресурсы для других потенциальных театров – в частности, в противостоянии с Россией или Китаем.

На этом фоне вопрос "умного использования" ракет становится ключевым. Американские военные уже переходят к более дешевым средствам перехвата дронов, чтобы сохранить дорогостоящие системы для более серьезных угроз. Однако аналитики признают: любая эскалация на Ближнем Востоке может напрямую отразиться и на оборонных возможностях Украины.

