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Війна, яку документують тисячами: Держархів показав масштаб зібраних матеріалів

У 2025-2026 роках до спеціального проєкту передали понад 700 документів, а загалом із 2014 року держава прийняла на постійне зберігання понад 16 тисяч одиниць

15 вересня 2026, 16:36
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Кравцев Сергей

В Україні триває формування "Архіву Війни за Незалежність", до якого вже почали передавати документальні свідчення російсько-української війни. Упродовж 2025–2026 років безпосередньо в межах цього проєкту Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки прийняв на постійне зберігання 60 одиниць зберігання – понад 700 документів на паперових і цифрових носіях. Про це Державна архівна служба України повідомила у відповідь на запит інтернет-порталу "Коментарі".

Війна, яку документують тисячами: Держархів показав масштаб зібраних матеріалів

Держархів. Фото: із відкритих джерел

Серед переданих матеріалів – свідчення вимушено переміщених осіб, які залишили Україну у 2022-2023 роках, документи про міжнародну підтримку України після початку повномасштабного вторгнення, гуманітарну діяльність, психосоціальну допомогу та культурні ініціативи зарубіжних партнерів. Також архів отримує інформаційні, агітаційні й аналітичні матеріали про події російсько-української війни.

Матеріали безпосередньо в межах формування "Архіву Війни за Незалежність" передали одна громадська організація, одна установа та п’ять громадських ініціатив. Загалом же до процесу збереження документів, зібраних у межах ініціативного документування війни, долучилися 32 громадські формування.

Водночас робота зі збереження свідчень війни значно ширша. Лише у 2025 році фонди державних архівів поповнили 5019 одиниць зберігання та 13 536 одиниць обліку, внесених до Національного архівного фонду. Серед них — електронні інформаційні ресурси, управлінські документи, документи особового походження, цифрові фото-, аудіо- та відеоматеріали.

Загалом із 2014 року державні архіви України прийняли на постійне зберігання 16 329 одиниць зберігання у складі 128 фондів та 12 833 одиниці обліку, пов’язані з документуванням збройної агресії РФ.

У Держархіві наголошують, що значні масиви свідчень досі перебувають у громадських і правозахисних організаціях, медіа, дослідницьких та волонтерських ініціативах, а також у окремих документаторів, учасників і очевидців подій. Для координації цієї роботи уряд у жовтні 2025 року створив Міжвідомчу робочу групу з питань збереження документальних свідчень російської агресії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп знову оголосив про "перемир’я" завчасно: чи може Кремль готувати пастку для України.



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