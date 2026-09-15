Война, документируемая тысячами: Госархив показал масштаб собранных материалов

В Украине продолжается формирование "Архива Войны за Независимость", в которое уже начали передавать документальные свидетельства российско-украинской войны. В течение 2025-2026 годов непосредственно в рамках этого проекта Центральный государственный архив общественных объединений и украиники принял на постоянное хранение 60 единиц хранения – более 700 документов на бумажных и цифровых носителях. Об этом Государственная архивная служба Украины сообщила в ответ на запрос интернет-портала "Комментарии".

Госархив. Фото: из открытых источников

Среди переданных материалов – показания вынужденно перемещенных лиц, покинувших Украину в 2022-2023 годах, документы о международной поддержке Украины после начала полномасштабного вторжения, гуманитарной деятельности, психосоциальной помощи и культурных инициатив зарубежных партнеров. Также архив получает информационные, агитационные и аналитические материалы о событиях русско-украинской войны.

Материалы непосредственно в рамках формирования "Архива войны за независимость" передали одна общественная организация, одно учреждение и пять общественных инициатив. В целом же к процессу хранения документов, собранных в рамках инициативного документирования войны, присоединились 32 общественных формирования.

Вместе с тем, работа по сохранению свидетельств войны значительно шире. Только в 2025 году фонды государственных архивов пополнили 5019 единиц хранения и 13536 единиц учета, внесенных в Национальный архивный фонд. Среди них электронные информационные ресурсы, управленческие документы, документы личного происхождения, цифровые фото-, аудио- и видеоматериалы.

В целом с 2014 года государственные архивы Украины приняли на постоянное хранение 16329 единиц хранения в составе 128 фондов и 12833 единицы учета, связанные с документированием вооруженной агрессии РФ.

В Госархиве отмечают, что значительные массивы свидетельств до сих пор находятся в общественных и правозащитных организациях, медиа, исследовательских и волонтерских инициативах, а также у отдельных документаторов, участников и очевидцев событий. Для координации этой работы правительство в октябре 2025 года создало Межведомственную рабочую группу по сохранению документальных свидетельств российской агрессии.

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