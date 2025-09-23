Війна в Україні: на зустрічі Трамп-Зеленський буде піднято два ключових питання

Напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським США вперше за каденцію Трампа ввели вторинні санкції проти низки компаній, які допомагають російському ВПК. Санкції не дуже потужні, але, все ж це, певний символічний знак. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт прогнозує, що ця зустріч не принесе, як виглядає, серйозних проривів. Вона буде черговою зустріччю, де буде порушено два базових питання: розширення санкцій та продовження продажу зброї.

Щодо санкцій, то Вадим Денисенко говорить, що тут США, схоже, готові робити символічні жести, а от більш радикальні кроки будуть відкладатися.

"Те, що старі санкції не відміняють, в нинішній ситуації вже позитив. Зрештою, головні зусилля Америки зараз будуть направлені на Китай і, можливо, на Венесуелу", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко говорить, що для нас, на фоні перших днів роботи нового посла, більш важливо зараз спробувати зробити нашу політику в США більш структурованою. Вже перші зустрічі Ольги Стефанішиної показали, що американський політикум в цілому позитивно її зустрів. Але головне питання тепер, як перетворити перші враження в позитивний тренд. Особливо на фоні того, що штучна "блокада" нашого посольства, прорвана.

"За логікою, у нас має бути створений координаційний центр по створенню широкої екосистеми контактів з США. І за логікою, координатором мав би стати саме посол. В іншому випадку — ми будемо жити в режимі гасіння пожеж", – прокоментував політолог.

