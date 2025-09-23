Война в Украине: на встрече Трамп-Зеленским будут подняты два ключевых вопроса

В преддверии встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским США впервые за каденцию Трампа ввели вторичные санкции против ряда компаний, помогающих российскому ВПК. Санкции не очень мощные, но все же это определенный символический знак. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт прогнозирует, что эта встреча не принесет, похоже, серьезных прорывов. Она будет очередной встречей, где будут затронуты два базовых вопроса: расширение санкций и продолжение продажи оружия.

Относительно санкций Вадим Денисенко говорит, что здесь США, похоже, готовы делать символические жесты, а вот более радикальные шаги будут откладываться.

"То, что старые санкции не отменяют, в нынешней ситуации уже позитив. Наконец, главные усилия Америки сейчас будут направлены на Китай и, возможно, на Венесуэлу", – отметил политолог.

Вадим Денисенко говорит, что для нас, на фоне первых дней работы нового посла, важнее сейчас попытаться сделать нашу политику в США более структурированной. Первые встречи Ольги Стефанишиной показали, что американский политикум в целом положительно ее встретил. Но главный вопрос теперь, как превратить первые впечатления в положительный тренд. Особенно на фоне того, что искусственная блокада нашего посольства, прорвана.

"По логике у нас должен быть создан координационный центр по созданию широкой экосистемы контактов с США. И по логике, координатором должен стать именно посол. В противном случае – мы будем жить в режиме тушения пожаров", – прокомментировал политолог.

