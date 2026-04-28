Війна в Ірані затягується: чи зростуть ціни на газ, що буде з цінами на бензин

Війна в Ірані затягується, а з нею затягується і невизначеність щодо того, що буде із цінами на енергоносії в Україні. Чи зростуть ціни на газ для населення? Чи злетить ціна на пальне до 100 грн за літр? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Негативним наслідком стали різкі валютні коливання

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що після початку військової кампанії на Близькому Сході газ у Європі різко подорожчав. Це вже створює ризики для України як зростання тарифів, прискорення інфляції та подорожчання продуктів.

За словами експерта, у разі збереження цін на поточному рівні, Україна буде змушена підвищити тарифи на газ для населення, щоб компенсувати витрати бюджету.

За оцінками експерта, ціна на нафту на рівні близько 90 дол. за барель означає додаткові втрати для вітчизняної економіки 2,7 млрд дол., або 1-1,5% ВВП. Інфляція при цьому зросте на 2,2%.

"Ще десь 2,5% – це опосередкований вплив через зростання вартості поставок товарів, зростання вартості врожаю через зростання собівартості, що закладатиметься у ціну продукції", – сказав експерт.

Він додав, що найбільше подорожчання торкнеться аграрної продукції. Все через зростання цін на добрива та дизельне паливо, які становлять до 35-40% собівартості.

"Це відбувалося в самий невідповідний момент — коли в аграріїв йде посівна. Навіть якщо ціни на нафту і паливо відкотяться назад, у них буде висока собівартість продукції, і вони намагатимуться реалізувати її за високими цінами", — зазначив Шевчишин.

Крім того, ще одним негативним наслідком стали різкі валютні вагання. Долар та євро неодноразово встановлювали рекорди щодо гривні. Втім, за словами аналітика, найгірший період для гривні на валютному ринку вже позаду.

При цьому аналітик звертає увагу на те, що навіть у разі відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку не варто сподіватися на повернення старих цін на все, що встигло подорожчати.

Спекуляції на ринку практично неможливі через дуже високу конкуренцію

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив в ефірі "Новости.Live", що вартість палива по 100 грн за літр поки що не очікується, оскільки ринок залишається стабільним. Водночас, висока конкуренція між мережами АЗС не дає можливості для спекуляцій в Україні.

За словами експерта, такий сценарій справді був можливий у період пікових цін у світі, коли вартість палива становила понад 1 500 доларів за тонну.

"Тоді справді така перспектива була абсолютно реальною. Тому що оптова ціна становила 92 гривні. З урахуванням транспорту, витрат заправної станції та хоч якогось заробітку, 100 гривень було цілком реальним прогнозом", – сказав Куюн.

При цьому він зазначив, що наразі ситуація змінилася. Оптова ціна знизилася приблизно до 80 грн., і відповідно на заправках паливо коштує в межах 87-88 грн. за літр.

"Якщо світова ціна знову підніметься до 1 500 доларів за тонну, тоді знову про це говоритимемо. На даний момент таких очікувань немає", — продовжив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — АМКУ дав ультиматум найбільшим АЗС: чи ціни на паливо знизяться.



