АМКУ дал ультиматум крупнейшим АЗС: снизятся ли цены на топливо

Антимонопольный комитет Украины усилил давление на крупнейшие сети автозаправок, потребовав в течение 10 дней обосновать текущий уровень цен на топливо. Речь идет о бензине, дизельном топливе и сжиженном газе, стоимость которых в последнее время вызывает всё больше вопросов у потребителей.

АЗС. Фото: из открытых источников

В ведомстве заявили, что продолжают комплексный мониторинг рынка нефтепродуктов, параллельно с расследованием возможных нарушений конкуренции. Повышенное внимание к ситуации объясняется значительным общественным резонансом на фоне роста цен.

В АМКУ отмечают: подорожание топлива происходило не в вакууме. Среди ключевых факторов – скачок мировых цен на нефть, рост котировок на европейских рынках, сложности с импортом дизельного топлива, колебания валютного курса, а также увеличение логистических расходов. Однако даже в таких условиях, подчеркивают в комитете, рынок должен оставаться конкурентным.

Регулятор настаивает: формирование розничных цен должно учитывать не только факторы удорожания, но и возможные предпосылки для их снижения. Именно конкуренция, по мнению АМКУ, должна заставлять игроков гибко реагировать на изменения и не допускать необоснованных наценок.

Крупнейшим сетям АЗС направлены официальные рекомендации, обязательные к рассмотрению. В течение десяти дней компании должны предоставить развернутые ответы о своих действиях и принципах ценообразования. В противном случае давление со стороны регулятора может усилиться.

