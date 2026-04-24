АМКУ дав ультиматум найбільшим АЗС: чи знизиться ціни на пальне

Антимонопольний комітет України посилив тиск на найбільші мережі автозаправок, зажадавши протягом десяти днів обґрунтувати поточний рівень цін на пальне. Йдеться про бензин, дизельне паливо та зріджений газ, вартість яких останнім часом викликає все більше запитань у споживачів.

АЗС. Фото: з відкритих джерел

У відомстві заявили, що продовжують комплексний моніторинг ринку нафтопродуктів, паралельно із розслідуванням можливих порушень конкуренції. Підвищена увага до ситуації пояснюється значним суспільним резонансом і натомість зростання цін.

В АМКУ наголошують: подорожчання палива відбувалося не у вакуумі. Серед ключових факторів – стрибок світових цін на нафту, зростання котирувань на європейських ринках, складнощі з імпортом дизельного палива, коливання валютного курсу та збільшення логістичних витрат. Однак навіть у таких умовах, наголошують у комітеті, ринок має залишатися конкурентним.

Регулятор наполягає: формування роздрібних цін має враховувати як чинники подорожчання, а й можливі передумови їхнього зниження. Саме конкуренція, на думку АМКУ, має змушувати гравців гнучко реагувати на зміни та не допускати необґрунтованих націнок.

Найбільшим мережам АЗС надіслано офіційні рекомендації, обов'язкові для розгляду. Протягом десяти днів компанії мають надати розгорнуті відповіді про свої дії та принципи ціноутворення. В іншому випадку тиск з боку регулятора може посилитися.

