Война в Иране затягивается: вырастут ли цены на газ, что будет с ценами на бензин

Война в Иране затягивается, а с ней затягивается и неопределенность относительно того, что будет с ценами на энергоносители в Украине. Вырастут ли цены на газ для населения? Взлетит ли цена на топливо до 100 грн за литр? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Негативным последствием стали резкие валютные колебания

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, после начала военной кампании на Ближнем Востоке газ в Европе резко подорожал. Это уже создает риски для Украины в виде роста тарифов, ускорения инфляции и подорожания продуктов.

По словам эксперта, в случае сохранения цен на текущем уровне Украина будет вынуждена повысить тарифы на газ для населения, чтобы компенсировать расходы бюджета.

По оценкам эксперта, цена на нефть на уровне около 90 долл. за баррель означает дополнительные потери для отечественной экономики в 2,7 млрд долл., или 1-1,5% ВВП. Инфляция при этом вырастет на дополнительные 2,2%.

"Еще где-то 2,5% – это косвенное влияние из-за роста стоимости поставок товаров, роста стоимости урожая из-за роста себестоимости, что будет закладываться в цену продукции", – сказал эксперт.

Он добавил, в то же время больше всего подорожание коснется аграрной продукции. Все из-за роста цен на удобрения и дизельное топливо, которые составляют до 35-40% себестоимости.

"Это происходило в самый неподходящий момент – когда у аграриев идет посевная. Даже если цены на нефть и топливо откатятся назад, у них будет высокая себестоимость продукции, и они будут пытаться реализовать ее по высоким ценам", – отметил Шевчишин.

Кроме того, еще одним негативным последствием стали резкие валютные колебания. Доллар и евро неоднократно устанавливали рекорды по отношению к гривне. Впрочем, по словам аналитика, худший период для гривны на валютном рынке уже позади.

При этом аналитик обращает внимание, что даже в случае возобновления полноценного судоходства через Ормузский пролив не стоит надеяться на возвращение старых цен на все, что успело подорожать.

Спекуляции на рынке практически невозможны из-за очень высокой конкуренции

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил в эфире "Новости.Live", что стоимость топлива по 100 грн за литр пока не ожидается, поскольку рынок остается стабильным. В то же время высокая конкуренция между сетями АЗС не дает возможности для спекуляций в Украине.

По словам эксперта, такой сценарий действительно был возможен в период пиковых цен по миру, когда стоимость топлива составляла более 1 500 долларов за тонну.

"Тогда действительно такая перспектива была абсолютно реальной. Потому что оптовая цена составляла 92 гривни. С учетом транспорта, расходов заправочной станции и хоть какого-то заработка, 100 гривень было вполне реальным прогнозом", – сказал Куюн.

При этом он отметил, что сейчас ситуация изменилась. Оптовая цена снизилась примерно до 80 грн, и соответственно на заправках топливо стоит в пределах 87-88 грн за литр.

"Если мировая цена снова поднимется до 1 500 долларов за тонну, тогда снова будем об этом говорить. На данный момент таких ожиданий нет", – продолжил эксперт.

