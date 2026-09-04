Війна спецслужб зі стріляниною: що насправді стоїть за конфліктом СБУ та ГУР

Конфлікт між СБУ та ГУР, який супроводжувався гучними публічними звинуваченнями та силовим зіткненням, вивів назовні серйозні проблеми у взаємодії українських спецслужб. Одна з версій полягає в тому, що за протистоянням структур може стояти особистий та політичний конфлікт між керівниками, а сама історія з РДК могла використовуватися як інструмент для пошуку компромату. Водночас наслідки цієї ситуації виходять далеко за межі протистояння двох спецслужб і створюють репутаційні ризики вже для всієї вертикалі влади. Що насправді стало першопричиною конфлікту між СБУ та ГУР – оперативна справа чи політичне й особисте протистояння всередині силового блоку? Чи могла історія навколо РДК бути спробою знайти компромат на Кирила Буданова, і наскільки реалістичною є версія про можливий зв’язок цієї структури з російськими спецслужбами? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Протистояння ГУР та СБУ. Фото: з відкритих джерел

Суперечка силовиків перетворилася на війну компроматів зі зброєю в руках

Політолог Володимир Цибулько так прокоментував ситуацію:

"Я не думаю, що силове зіткнення між СБУ та ГУР можна пояснити винятково оперативною необхідністю. Навіть, якщо в основі лежала реальна справа, її розвиток засвідчив глибший конфлікт – боротьбу за повноваження, політичний вплив і контроль над чутливою інформацією. Коли спецслужби замість координації проводять взаємні операції та публічно спростовують версії одна одної, це вже криза всієї системи управління силовим блоком".

За словами Володимира Цибулька, історія навколо РДК справді могла використовуватися як інструмент для пошуку компромату на Кирила Буданова або людей із його найближчого оточення. Але версію про зв’язок РДК із російськими спецслужбами не можна ані автоматично відкидати, ані проголошувати доведеним фактом без оприлюднення переконливих доказів.

"Російська агентура традиційно намагається проникати у подібні структури, проте сама така ймовірність ще не доводить керованості організації з Москви", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

На його думку, найнебезпечніше тут інше: суперечка силовиків перетворилася на війну компроматів зі зброєю в руках, а відповідальність за відсутність арбітражу лежить уже не лише на керівниках СБУ та ГУР, а на президентській вертикалі, яка або втратила контроль, або сама використовує цей конфлікт.

Президент обрав шлях фіксації "бойової нічиї"

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, судячи по інформації про обставини конфлікту між СБУ і ГУР, можна зробити висновок, що, скоріше за все, це була спроба знайти або сфабрикувати компромат на Буданова.

"І дуже схоже, що хоча зовні це було зіткнення спецпідрозділів СБУ і ГУР, але першопричиною цього конфлікту є особистісне і політичне протистояння Олександра Поклада і Кирила Буданова. І РДК і спецпідрозділ ГУР МО України "Тимур" створювались за ініціативою Буданова. І якщо б СБУ вдалось довести, що ФСБ може проводити свої спецоперації через РДК, це могло б стати потужним, якщо не фатальним ударом по репутації Кирила Буданова, особливо в його нинішніх складних обставинах", – зазначив експерт.

Він продовжує, проте наразі сталося не так, як гадалося в СБУ. Точніше, сталося "як завжди" у внутрішній політиці України: гострі конфліктні розборки на всю країну, великий публічний розголос, проблеми для обох конфліктуючих сторін.

"Однак в даному випадку репутаційні проблеми виникають не лише для СБУ і ГУР, але і для Президента України. Публічні розборки зі стріляниною, які побачила і почула вся країна, стала свідченням, що обидві структури діють не контрольовано. Цей конфлікт зараз треба припинити, стабілізувати і нейтралізувати ситуацію навколо СБУ і ГУР та їх відносин, але насправді Президенту варто думати над тим як і через кого контролювати спецслужби. І потрібно продумати процедури, створити протоколи, як діяти різним спецслужбам і правоохоронним органам у разі виникнення подібних конфліктних ситуацій, а вони можуть виникати з достатньо високою ймовірністю", – говорить експерт.

За його словами, поки що президент обрав шлях фіксації "бойової нічиї".

"Схоже, що з обох сторін призначать винних, звільнять заступників керівників СБУ і ГУР, до речі, буде цікаво, кого саме звільнять, особливо в ГУР, і як це вплине на апаратні взаємини в цих структурах. Щодо головних, але не прямих дієвих осіб цього конфлікту, то президент Зеленський не може відмовитись ні від Буданова, ні від Поклада. Обидва для нього є принципово значущими, і в контексті розслідувань НАБУ, і як ключові елементи тієї системи стримувань і противаг, яку він побудував після звільнення Єрмака", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Мене викрали СБУшники": заступник командира РДК заявив про катування та спробу дискредитувати Буданова.



