Война спецслужб со стрельбой: что на самом деле стоит за конфликтом СБУ и ГУР

Конфликт между СБУ и ГУР, сопровождавшийся громкими публичными обвинениями и силовым столкновением, вывел серьезные проблемы во взаимодействии украинских спецслужб. Одна из версий состоит в том, что за противостоянием структур может стоять личный и политический конфликт между руководителями, а сама история с РДК могла использоваться как инструмент поиска компромата. В то же время, последствия этой ситуации выходят далеко за пределы противостояния двух спецслужб и создают репутационные риски уже для всей вертикали власти. Что на самом деле стало первопричиной конфликта между СБУ и ГУР – оперативное дело или политическое и личное противостояние внутри силового блока? Могла ли история вокруг РДК быть попыткой найти компромат на Кирилла Буданова, и насколько реалистична версия о возможной связи этой структуры с российскими спецслужбами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Противостояние ГУР и СБУ. Фото: из открытых источников

Спор силовиков превратился в войну компроматов с оружием в руках

Политолог Владимир Цибулько так прокомментировал ситуацию:

"Я не думаю, что силовое столкновение между СБУ и ГУР можно объяснить исключительно оперативной необходимостью. Даже, если в основе лежало реальное дело, его развитие показало более глубокий конфликт – борьбу за полномочия, политическое влияние и контроль над чувствительной информацией. Когда спецслужбы вместо координации проводят взаимные операции и публично опровергают версии друг друга, это уже кризис всей системы управления силовым блоком".

По словам Владимира Цибулько, история вокруг РДК действительно могла использоваться в качестве инструмента для поиска компромата на Кирилла Буданова или людей из его ближайшего окружения. Но версию о связи РДК с российскими спецслужбами нельзя ни автоматически исключать, ни провозглашать доказанным фактом без обнародования убедительных доказательств.

"Российская агентура традиционно пытается проникать в подобные структуры, однако сама такая вероятность еще не доказывает управляемости организации из Москвы", — отметил собеседник портала "Комментарии".

По его мнению, опаснее всего другое: спор силовиков превратился в войну компроматов с оружием в руках, а ответственность за отсутствие арбитража лежит уже не только на руководителях СБУ и ГУР, а на президентской вертикали, которая либо потеряла контроль, либо сама использует этот конфликт.

Президент избрал путь фиксации "боевой ничьи"

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, судя по информации об обстоятельствах конфликта между СБУ и ГУР, можно заключить, что, скорее всего, это была попытка найти или сфабриковать компромат на Буданова.

"И очень похоже, что внешне это было столкновение спецподразделений СБУ и ГУР, но первопричиной этого конфликта является личностное и политическое противостояние Александра Поклада и Кирилла Буданова. И РДК и спецподразделение ГУР МО Украины "Тимур" создавались по инициативе Буданова. И если бы СБУ удалось доказать, что ФСБ может проводить свои спецоперации через РДК, это могло бы стать мощным, если бы не роковым ударом по репутации Кирилла Буданова, особенно в его нынешних сложных обстоятельствах", – отметил эксперт.

Он продолжает, однако пока произошло не так, как предполагалось в СБУ. Точнее произошло "как всегда" во внутренней политике Украины: острые конфликтные разборки на всю страну, большая публичная огласка, проблемы для обеих конфликтующих сторон.

Однако в данном случае репутационные проблемы возникают не только для СБУ и ГУР, но и для Президента Украины. Публичные разборки со стрельбой, которые увидела и услышала вся страна, стала свидетельством того, что обе структуры действуют не контролируемо. Этот конфликт сейчас нужно прекратить, стабилизировать и нейтрализовать ситуацию вокруг СБУ и ГУР и их отношений, но на самом деле Президенту следует думать над тем, как и через кого контролировать спецслужбы. И нужно продумать процедуры, создать протоколы, как действовать разным спецслужбам и правоохранительным органам в случае возникновения подобных конфликтных ситуаций, а они могут возникать с достаточно высокой вероятностью", – говорит эксперт.

По его словам, пока президент избрал путь фиксации "боевой ничьи".

"Похоже, что с обеих сторон назначат виновных, уволят заместителей руководителей СБУ и ГУР, кстати, будет интересно, кого именно уволят, особенно в ГУР, и как это повлияет на аппаратные отношения в этих структурах. Что касается главных, но не прямых действенных лиц этого конфликта, то президент Зеленский не может отказаться ни от Буданова, ни от Поклада. Оба для него принципиально значимы, и в контексте расследований НАБУ, и как ключевые элементы той системы сдерживаний и противовесов, которую он построил после увольнения Ермака", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Меня похитили СБУшники": заместитель командира РДК заявил о пытках и попытках дискредитировать Буданова.



