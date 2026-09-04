«Мене викрали СБУшники»: заступник командира РДК заявив про катування та спробу дискредитувати Буданова

Військовослужбовець, заступник командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Степан Каплунов заявив про своє бандитське викрадення, утримання та систематичний тиск з боку працівників Служби безпеки України. Відповідне відео з його заявою оприлюднив полковник Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

Степан Каплунов. Фото: з відкритих джерел

За словами Каплунова, силовики утримували його три доби й застосовували фізичний та психологічний тиск, аби вибити необхідні свідчення. Головною метою цих дій він називає спробу дискредитувати вище керівництво Головного управління розвідки МОУ.

"Я, Каплунов Степан Григорович, був бандитсько викрадений та позбавлений волі. За нашою інформацією, перші півтори доби були присутні безпосередньо генерали СБУ. Шляхом фізичного та психологічного тиску з моєю допомогою вони намагалися дискредитувати заступника командира спецпідрозділу "Тимур" Дмитра Іванова та безпосередньо Кирила Олексійовича Буданова, щоб приліпити їм співпрацю з ФСБ", — заявив заступник командира РДК у відеозверненні.

Окрім того, Каплунов повідомив про несанкціоноване проникнення до його помешкання під час його відсутності. За його словами, є відеопідтвердження того, як співробітники СБУ заходять у його житло та підкидають невідомі речовини у спортивних сумках.

Як зазначив військовий, його дружина вже звернулася із відповідною заявою до Державного бюро розслідуваний (ДБР) для розслідування дій працівників СБУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський заявив про кадрові рішення у керівництві Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони після інциденту зі стріляниною між представниками двох структур у Києві.



