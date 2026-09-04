Военнослужащий, заместитель командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Степан Каплунов заявил о своем бандитском похищении, содержании и систематическом давлении со стороны работников Службы безопасности Украины. Соответствующее видео с его заявлением обнародовал полковник Вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Степан Каплунов. Фото: из открытых источников

По словам Каплунова, силовики удерживали его трое суток и применяли физическое и психологическое давление, чтобы выбить необходимые показания. Главной целью этих действий он называет попытку дискредитировать высшее руководство Главного управления разведки МОУ.

"Я, Каплунов Степан Григорьевич, был бандитски похищен и лишен свободы. По нашей информации, первые полтора дня присутствовали непосредственно генералы СБУ. По физическому и психологическому давлению с моей помощью они пытались дискредитировать заместителя командира спецподразделения "Тимур" Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова, чтобы прилепить им сотрудничество с ФСБ", — заявил заместитель командира РДК в видеообращении.

Кроме того, Каплунов сообщил о несанкционированном проникновении в его жилище в его отсутствие. По его словам, есть видеоподтверждение того, как сотрудники СБУ заходят в его жилье и подбрасывают неизвестные вещества в спортивных сумках.

Как отметил военный, его жена уже обратилась с соответствующим заявлением в Государственное бюро расследуемого (ДБР) для расследования действий работников СБУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых решениях в руководстве Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны после инцидента со стрельбой между представителями двух структур в Киеве.



