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«Меня похитили СБУшники»: заместитель командира РДК заявил о пытках и попытке дискредитировать Буданова

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") обнародовал обращение заместителя командира "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова, в котором тот рассказал о давлении силовиков и подброшенных к помещению вещества

4 сентября 2026, 10:10
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Кравцев Сергей

Военнослужащий, заместитель командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Степан Каплунов заявил о своем бандитском похищении, содержании и систематическом давлении со стороны работников Службы безопасности Украины. Соответствующее видео с его заявлением обнародовал полковник Вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

«Меня похитили СБУшники»: заместитель командира РДК заявил о пытках и попытке дискредитировать Буданова

Степан Каплунов. Фото: из открытых источников

По словам Каплунова, силовики удерживали его трое суток и применяли физическое и психологическое давление, чтобы выбить необходимые показания. Главной целью этих действий он называет попытку дискредитировать высшее руководство Главного управления разведки МОУ.

"Я, Каплунов Степан Григорьевич, был бандитски похищен и лишен свободы. По нашей информации, первые полтора дня присутствовали непосредственно генералы СБУ. По физическому и психологическому давлению с моей помощью они пытались дискредитировать заместителя командира спецподразделения "Тимур" Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова, чтобы прилепить им сотрудничество с ФСБ", — заявил заместитель командира РДК в видеообращении.

Кроме того, Каплунов сообщил о несанкционированном проникновении в его жилище в его отсутствие. По его словам, есть видеоподтверждение того, как сотрудники СБУ заходят в его жилье и подбрасывают неизвестные вещества в спортивных сумках.

Как отметил военный, его жена уже обратилась с соответствующим заявлением в Государственное бюро расследуемого (ДБР) для расследования действий работников СБУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых решениях в руководстве Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны после инцидента со стрельбой между представителями двух структур в Киеве.




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Источник: https://www.tiktok.com/@shtefan_01/video/7681361250391002388?_r=1&_t=ZS-99Rdc0Zsef4
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