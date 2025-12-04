Війна поступово знищує Україну: скільки українців залишиться до 2051 року

Україна стрімко втрачає населення через війну, масову міграцію та падіння народжуваності – і ця тенденція становить реальну загрозу майбутньому країни. Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters, яке попереджає: демографічна криза може перерости у справжній колапс.

Демографічна криза. Фото: з відкритих джерел

За різними оцінками, населення України, яке до повномасштабного вторгнення становило близько 42 мільйонів, скоротилося до менше ніж 36 мільйонів. Проблема відчутна навіть у регіонах, які розташовані далеко від фронту. У пологовому відділенні лікарні міста Гоща на Рівненщині з початку року зареєстрували лише 139 пологів – утричі менше, ніж десять років тому. Місцева влада свідчить: у сусідньому селі Садове довелося закрити школу, бо там залишилося лише дев’ятеро дітей.

За даними CIA World Factbook, Україна вже має один із найвищих рівнів смертності у світі та один із найнижчих показників народжуваності: на одне народження припадає приблизно три смерті. Лікар-гінеколог Євген Геккель наголошує: загибель молодих людей, які мали б формувати майбутнє країни, є однією з найболючіших втрат війни.

За підрахунками Інституту демографії НАНУ, нинішня чисельність населення України (включно з тимчасово окупованими територіями) вже впала нижче 36 мільйонів. Прогнози ще більш тривожні – до 2051 року населення може скоротитися до приблизно 25 мільйонів. Тривалість життя також зменшилася: у чоловіків – із 65,2 до 57,3 року, у жінок – із 74,4 до 70,9 року.

Експерти попереджають: для відновлення економіки та забезпечення обороноздатності після війни Україні знадобляться мільйони працівників. Уряд уже представив демографічну стратегію до 2040 року, яка передбачає повернення українців із-за кордону, покращення умов життя, розвиток інфраструктури та залучення іммігрантів. У документі йдеться, що країна може зіткнутися з дефіцитом 4,5 мільйона працівників у ключових галузях.

За оптимістичним сценарієм, реалізація стратегії дозволить підняти чисельність населення до 34 мільйонів до 2040 року. Але якщо нинішні тенденції не зміняться, Україна ризикує скоротитися до 29 мільйонів.

