Война постепенно уничтожает Украину: сколько украинцев останется до 2051 года

Украина стремительно теряет население из-за войны, массовой миграции и падения рождаемости – и эта тенденция представляет реальную угрозу будущему страны. Об этом говорится в предупреждающем материале агентства Reuters: демографический кризис может перерасти в настоящий коллапс.

Демографический кризис. Фото: из открытых источников

По разным оценкам, население Украины, которое до полномасштабного вторжения составляло около 42 миллионов, сократилось до менее 36 миллионов. Проблема ощутима даже в регионах, расположенных далеко от фронта. В родильном отделении больницы города Гоща на Ровенщине с начала года зарегистрировали только 139 родов – втрое меньше, чем десять лет назад. Местные власти свидетельствуют: в соседнем селе Садовое пришлось закрыть школу, потому что там осталось только девять детей.

По данным CIA World Factbook, у Украины уже один из самых высоких уровней смертности в мире и один из самых низких показателей рождаемости: на одно рождение приходится примерно три смерти. Врач-гинеколог Евгений Геккель отмечает: гибель молодых людей, которые должны формировать будущее страны, является одной из самых болезненных потерь войны.

По подсчетам Института демографии НАНУ, нынешняя численность населения Украины (включая временно оккупированные территории) уже упала ниже 36 миллионов. Прогнозы еще более тревожные – к 2051 году население может сократиться примерно до 25 миллионов. Продолжительность жизни также уменьшилась: у мужчин – с 65,2 до 57,3 лет, у женщин – с 74,4 до 70,9 лет.

Эксперты предупреждают: для восстановления экономики и обеспечения обороноспособности после войны Украине понадобятся миллионы работников. Правительство уже представило демографическую стратегию к 2040 году, которая предусматривает возвращение украинцев из-за границы, улучшение условий жизни, развитие инфраструктуры и привлечение иммигрантов. В документе говорится, что страна может столкнуться с дефицитом 4,5 миллионов работников в ключевых отраслях.

По оптимистическому сценарию, реализация стратегии позволит поднять численность населения до 34 миллионов к 2040 году. Но если нынешние тенденции не изменятся, Украина рискует сократиться до 29 миллионов.

