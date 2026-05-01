Українські правоохоронні органи повідомили про підозру відомому бізнесмену у заволодінні понад 100 мільйонами гривень коштів фінансової установи. За інформацією медіа, йдеться про Ігоря Коломойського та пов’язані з ним операції щодо ПриватБанку, співвласником якого він був раніше.

У Службі безпеки України зазначили, що слідчі задокументували нові епізоди ймовірної протиправної діяльності колишнього банкіра. Хоча ім’я офіційно не розголошується, журналістські джерела вказують саме на Коломойського як на фігуранта провадження.

За версією слідства, схема полягала у поступовому виведенні кредитних коштів банку через мережу афілійованих компаній. Фактично йшлося про механізм внутрішнього "перекредитування", який дозволяв маскувати рух грошей під легальні фінансові операції.

Як встановили правоохоронці, у 2014 році низка пов’язаних підприємств отримувала кредити без достатнього забезпечення та без підтвердженої господарської потреби. Далі ці кошти проходили через різні юридичні та фізичні особи, що створювало ілюзію законної ділової активності та ускладнювало відстеження фінансових потоків.

У результаті частина коштів опинялася на особистих рахунках організаторів схеми, нібито як оплата за виконання договірних зобов’язань. Зокрема, у грудні 2014 року, за даними слідства, один із фігурантів отримав значну суму — сотні мільйонів гривень — від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Загалом збитки банку оцінюються більш ніж у 100 мільйонів гривень, однак остаточна сума ще уточнюється в межах розслідування. Також слідство не виключає, що до реалізації схеми могли бути залучені окремі посадові особи банку, керівники підконтрольних структур та інші причетні особи, які забезпечували проведення транзакцій і документальний супровід операцій.

Портал "Коментарі" вже писав, що розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом могла охоплювати одразу кілька тем — від можливого тимчасового припинення вогню до відновлення переговорного процесу та просування міжнародних ініціатив Кремля. Водночас сам факт такого контакту свідчить про ускладнення ситуації всередині Росії та її потребу у зовнішній підтримці.