Вывел ₴100 миллионов из-за фейковых кредитов: Коломойского ждут новые проблемы

Украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении известному бизнесмену в завладении свыше 100 миллионов гривен средств финансового учреждения. По информации медиа, речь идет об Игоре Коломойском и связанных с ним операциях по ПриватБанку, совладельцем которого он был раньше.

В Службе безопасности Украины отметили, что следователи задокументировали новые эпизоды предполагаемой противоправной деятельности бывшего банкира. Хотя имя официально не разглашается, журналистские источники указывают именно на Коломойского как на фигуранта производства.

По версии следствия, схема заключалась в постепенном выводе кредитных средств банка через сеть аффилированных компаний. Фактически речь шла о механизме внутреннего "перекредитования", позволявшего маскировать движение денег под легальные финансовые операции.

Как установили правоохранители, в 2014 году ряд связанных предприятий получали кредиты без достаточного обеспечения и без подтвержденной хозяйственной нужды. Далее эти средства проходили через разные юридические и физические лица, что создавало иллюзию законной деловой активности и усложняло отслеживание финансовых потоков.

В итоге часть средств оказывалась на личных счетах организаторов схемы, типо как оплата за выполнение договорных обязательств. В частности, в декабре 2014 года, по данным следствия, один из фигурантов получил значительную сумму — сотни миллионов гривен — от находящегося под его контролем предприятия.

В общем, убытки банка оцениваются более чем в 100 миллионов гривен, однако окончательная сумма еще уточняется в рамках расследования. Также следствие не исключает, что к реализации схемы могли быть привлечены отдельные должностные лица банка, руководители подконтрольных структур и другие причастные лица, которые обеспечивали транзакции и документальное сопровождение операций.

