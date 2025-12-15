Віткофф і Кушнер готують важливе звернення до Ради ЄС: окремою темою буде Україна

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ, яке відбудеться 15 грудня у Брюсселі. Їхнє звернення до міністрів закордонних справ країн ЄС відбудеться у форматі відеоконференції. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький.

Кушнер і Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За його словами, до діалогу з європейськими дипломатами долучаться ключові представники американської сторони, які відповідають за переговорні процеси від імені президента Дональда Трампа. Йдеться як про напрямок Близького Сходу, так і про врегулювання війни в Україні. Саме Віткофф і Кушнер, як наголосив польський дипломат, представлять позицію Вашингтона та обговорять її з главами МЗС держав Євросоюзу.

Босацький підкреслив, що сам факт участі американських представників у засіданні Ради ЄС має важливе символічне та практичне значення. Він звернув увагу, що США не завжди охоче взаємодіють з європейцями у форматах Європейського Союзу, однак цього разу Вашингтон демонструє готовність до прямого діалогу з усіма міністрами закордонних справ країн ЄС.

Також польський заступник міністра нагадав, що Віткофф і Кушнер планують особисто бути присутніми на зустрічі з лідерами Європейського Союзу в Берліні. У цій зустрічі, за його словами, візьме участь і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

На переконання Босацького, така залученість американської сторони свідчить про те, що Європу сприймають як повноправного учасника переговорного процесу. Він наголосив, що це є сигналом серйозного ставлення до ЄС не лише з боку України, але й з боку ключових партнерів у Сполучених Штатах.

