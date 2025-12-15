logo

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Уиткофф и Кушнер готовят важное обращение в Совет ЕС: отдельной темой будет Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Уиткофф и Кушнер готовят важное обращение в Совет ЕС: отдельной темой будет Украина

Европейские дипломаты обсудят мирные инициативы по Украине и Ближнему Востоку с ключевыми представителями администрации США

15 декабря 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам, которое состоится 15 декабря в Брюсселе. Их обращение к министрам иностранных дел стран ЕС состоится в формате видеоконференции. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.

Уиткофф и Кушнер готовят важное обращение в Совет ЕС: отдельной темой будет Украина

Кушнер и Уиткофф. Фото: из открытых источников

По его словам, к диалогу с европейскими дипломатами присоединятся ключевые представители американской стороны, отвечающие за переговорные процессы от имени президента Дональда Трампа. Речь идет как о направлении Ближнего Востока, так и об урегулировании войны в Украине. Именно Уиткофф и Кушнер, как отметил польский дипломат, представят позицию Вашингтона и обсудят ее с главами МИД государств Евросоюза.

Босацкий подчеркнул, что сам факт участия американских представителей в заседании Совета ЕС имеет важное символическое и практическое значение. Он обратил внимание, что США не всегда охотно взаимодействуют с европейцами в форматах Европейского Союза, однако в этот раз Вашингтон демонстрирует готовность к прямому диалогу со всеми министрами иностранных дел стран ЕС.

Также польский замминистра напомнил, что Уиткофф и Кушнер планируют лично присутствовать на встрече с лидерами Европейского Союза в Берлине. В этой встрече, по его словам, примет участие и премьер-министр Польши Дональд Туск.

По мнению Босацкого, такая вовлеченность американской стороны свидетельствует о том, что Европу воспринимают как полноправного участника переговорного процесса. Он подчеркнул, что это сигнал серьезного отношения к ЕС не только со стороны Украины, но и со стороны ключевых партнеров в Соединенных Штатах.

Читайте на портале "Комментарии" — главный переговорщик Трампа сообщил, что встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины в первый день длилась более пяти часов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости