Уиткофф и Кушнер готовят важное обращение в Совет ЕС: отдельной темой будет Украина

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам, которое состоится 15 декабря в Брюсселе. Их обращение к министрам иностранных дел стран ЕС состоится в формате видеоконференции. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.

Кушнер и Уиткофф. Фото: из открытых источников

По его словам, к диалогу с европейскими дипломатами присоединятся ключевые представители американской стороны, отвечающие за переговорные процессы от имени президента Дональда Трампа. Речь идет как о направлении Ближнего Востока, так и об урегулировании войны в Украине. Именно Уиткофф и Кушнер, как отметил польский дипломат, представят позицию Вашингтона и обсудят ее с главами МИД государств Евросоюза.

Босацкий подчеркнул, что сам факт участия американских представителей в заседании Совета ЕС имеет важное символическое и практическое значение. Он обратил внимание, что США не всегда охотно взаимодействуют с европейцами в форматах Европейского Союза, однако в этот раз Вашингтон демонстрирует готовность к прямому диалогу со всеми министрами иностранных дел стран ЕС.

Также польский замминистра напомнил, что Уиткофф и Кушнер планируют лично присутствовать на встрече с лидерами Европейского Союза в Берлине. В этой встрече, по его словам, примет участие и премьер-министр Польши Дональд Туск.

По мнению Босацкого, такая вовлеченность американской стороны свидетельствует о том, что Европу воспринимают как полноправного участника переговорного процесса. Он подчеркнул, что это сигнал серьезного отношения к ЕС не только со стороны Украины, но и со стороны ключевых партнеров в Соединенных Штатах.

