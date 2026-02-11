logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події "Вірите, не вірите": українцям прямо пояснили, чому варто готуватися до найгіршого сценарію
commentss НОВИНИ Всі новини

"Вірите, не вірите": українцям прямо пояснили, чому варто готуватися до найгіршого сценарію

Керівник Центру досліджень енергетики застеріг про ймовірне загострення ситуації

11 лютого 2026, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Україні енергетична ситуація залишається напруженою, і фахівці радять готуватися до можливого погіршення умов постачання електроенергії. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в подкасті "Суб’єктивно, але правдиво" застеріг громадян, що найближчим часом ситуація може стати складнішою. За його словами, краще одразу підготуватися до найгіршого сценарію, ніж потім опинитися в несподіваних обставинах.

"Вірите, не вірите": українцям прямо пояснили, чому варто готуватися до найгіршого сценарію

Фото: з відкритих джерел

"Вірите, не вірите, але стане гірше. Готуйтесь до цього. Я кажу чесно на всіх рівнях", — наголосив експерт.

Харченко додав, що сам на побутовому рівні ретельно підготувався до можливих проблем. У його домі є резервні батареї, здатні покрити періоди відключення, а сонячні панелі забезпечують додаткове живлення навіть у найскладніші дні. Такі заходи дозволяють комфортніше проходити кризи та мінімізувати наслідки від перебоїв електропостачання.

Раніше стало відомо, що внаслідок атак на енергетичні об’єкти світло зникло у трьох областях країни. Голова підкомітету енергоефективності Верховної Ради Сергій Нагорняк додав, що ремонт пошкоджених об’єктів може зайняти близько року. При цьому строки відновлення різних енергетичних споруд, включно з генераційними, будуть відрізнятися залежно від масштабу та характеру пошкоджень.

Як вже писали "Коментарі", колишній керівник британської розвідки МІ6 Річард Мур заявив, що Китай відіграє ключову роль у підтримці Росії під час війни проти України. За його словами, без допомоги Пекіна Володимир Путін навряд чи зміг би витримати тривалі бойові дії, адже масштаб втрат у російських лавах надзвичайно високий.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини