"Верите, не верите": украинцам прямо объяснили, почему стоит готовиться к худшему сценарию

В Украине энергетическая ситуация остается напряженной и специалисты советуют готовиться к возможному ухудшению условий поставки электроэнергии. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте "Субъективно, но правдиво" предостерег граждан, что в ближайшее время ситуация может осложниться. По его словам, лучше сразу подготовиться к худшему сценарию, чем потом оказаться в неожиданных обстоятельствах.

Фото: из открытых источников

"Верите, не верите, но станет хуже. Готовьтесь к этому. Я говорю честно на всех уровнях", — подчеркнул эксперт.

Харченко добавил, что сам на бытовом уровне тщательно подготовился к возможным проблемам. В доме есть резервные батареи, способные покрыть периоды отключения, а солнечные панели обеспечивают дополнительное питание даже в самые сложные дни. Такие мероприятия позволяют более комфортно проходить кризисы и минимизировать последствия от перебоев электроснабжения.

Ранее стало известно, что в результате атак на энергетические объекты свет исчез в трех областях страны. Глава подкомитета энергоэффективности Верховной Рады Сергей Нагорняк добавил, что ремонт поврежденных объектов может занять около года. При этом сроки восстановления различных энергетических сооружений, включая генерационные, будут отличаться в зависимости от масштаба и характера повреждений.

Как уже писали "Комментарии", бывший руководитель британской разведки МИ6 Ричард Мур заявил, что Китай играет ключевую роль в поддержке России во время войны против Украины. По его словам, без помощи Пекина Владимир Путин вряд ли смог бы выдержать длительные боевые действия, ведь масштаб потерь в российских рядах очень высок.