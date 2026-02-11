logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Путін давно міг програти": на Заході назвали єдину країну, яка рятує Кремль у війні в Україні
НОВИНИ

"Путін давно міг програти": на Заході назвали єдину країну, яка рятує Кремль у війні в Україні

За оцінкою колишнього керівника британської розвідки, лише у грудні 2025 року Росія втратила приблизно 30 000 військових за місяць

11 лютого 2026, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній керівник британської розвідки МІ6 Річард Мур заявив, що Китай відіграє ключову роль у підтримці Росії під час війни проти України. За його словами, без допомоги Пекіна Володимир Путін навряд чи зміг би витримати тривалі бойові дії, адже масштаб втрат у російських лавах надзвичайно високий.

"Путін давно міг програти": на Заході назвали єдину країну, яка рятує Кремль у війні в Україні

В інтерв’ю Clash Report Мур підкреслив, що Китай надає Москві значно більше допомоги, ніж Північна Корея чи Іран. Попри окремі повідомлення про північнокорейських військових і технології безпілотників від Ірану, саме підтримка Китаю, на думку експерта, дозволяє Росії зберігати боєздатність.

 "Я абсолютно переконаний, що Путін би вже зазнав поразки, якби не допомога Китаю", – наголосив він.

За оцінками Мура, тільки в грудні 2025 року Росія втратила близько 30 000 військових. Він порівняв ці втрати з десятьма роками війни в Афганістані, підкресливши, що такі масштаби для РФ надзвичайно складні для відшкодування.

"Втрати жахливі, і навіть для росіян буде проблематично компенсувати такий рівень", – додав експерт.

Варто зазначити, що за даними Центру стратегічних досліджень, у 2023–2024 роках Росія змогла наростити виробництво балістичних ракет "Іскандер" завдяки імпорту китайських комплектуючих, особливо товарів подвійного призначення. Без цього підтримка з Китаю не дозволила б російському військово-промисловому комплексу досягти необхідного рівня виробництва озброєнь. Таким чином, Китай забезпечує стратегічну та технологічну допомогу, що суттєво впливає на можливості РФ у війні проти України.

Як вже писали "Коментарі", військовий Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що російська армія й надалі зосереджує головні ресурси на східному та південному відтинках фронту. Саме туди активно перекидаються додаткові підрозділи, озброєння та військова техніка. Такі дії можуть свідчити про наміри противника перейти до більш інтенсивної фази бойових операцій у весняний період.



