Война с Россией "Путин давно мог проиграть": на Западе назвали единственную страну, которая спасает Кремль в войне в Украине
"Путин давно мог проиграть": на Западе назвали единственную страну, которая спасает Кремль в войне в Украине

По оценке бывшего руководителя британской разведки, только в декабре 2025 года Россия потеряла около 30 000 военных в месяц.

11 февраля 2026, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший руководитель британской разведки МИ6 Ричард Мур заявил, что Китай играет ключевую роль в поддержке России во время войны против Украины. По его словам, без помощи Пекина Владимир Путин вряд ли смог бы выдержать длительные боевые действия, ведь масштаб потерь в российских рядах очень высок.

Фото: freepik.com

В интервью Clash Report Мур подчеркнул, что Китай оказывает Москве гораздо больше помощи, чем Северная Корея или Иран. Несмотря на отдельные сообщения о северокорейских военных и технологиях беспилотников от Ирана, именно поддержка Китая, по мнению эксперта, позволяет России сохранять боеспособность.

"Я абсолютно убежден, что Путин бы уже потерпел поражение, если бы не помощь Китаю", – подчеркнул он.

По оценкам Мура, только в декабре 2025 года Россия потеряла около 30 тысяч военных. Он сравнил эти потери с десятью годами войны в Афганистане, подчеркнув, что такие масштабы для РФ очень сложны для возмещения.

"Потери ужасающие, и даже для россиян будет проблематично компенсировать такой уровень", – добавил эксперт.

Следует отметить, что по данным Центра стратегических исследований, в 2023–2024 годах Россия смогла нарастить производство баллистических ракет "Искандер" благодаря импорту китайских комплектующих, особенно товаров двойного назначения. Без этого поддержка из Китая не позволила бы российскому военно-промышленному комплексу добиться необходимого уровня производства вооружений. Таким образом Китай обеспечивает стратегическую и технологическую помощь, что существенно влияет на возможности РФ в войне против Украины.

Как уже писали "Комментарии", военный Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил, что российская армия и дальше сосредотачивает главные ресурсы на восточном и южном отрезках фронта. Именно туда активно опрокидываются дополнительные подразделения, вооружение и военная техника. Такие действия могут свидетельствовать о намерениях противника перейти к более интенсивной фазе боевых операций в весенний период.



