Виплати за житло в окупації: коли компенсацію отримають усі категорії ВПО

Проблема нерівності у виплатах за втрачене майно між мешканцями різних регіонів залишається одним із найгостріших питань для українського суспільства. Виконавча влада намагається згладити цей дисбаланс, розробляючи точкові механізми підтримки та поетапно розширюючи коло осіб, які мають право на державну допомогу для розв'язання житлових проблем.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Міністерства розвитку громад та територій, наданому у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі" до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

У профільному відомстві наголосили, що перші кроки для підтримки переселенців із тимчасово окупованих територій (ТОТ) Кабінет Міністрів зафіксував у спеціальному нормативному документі, який наразі працює у пілотному режимі для найбільш вразливих груп.

"Кабінет Міністрів України постановою від 22.09.2025 № 1176 затвердив Порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території", — повідомили у міністерстві.

За інформацією чиновників, право на участь у цій програмі на початковій стадії мають суворо визначені категорії громадян, які офіційно зареєстровані в базі даних ВПО.

Посадовці деталізували, хто саме може розраховувати на ці житлові кошти на старті впровадження нових правил, а також окреслили перспективи для решти переселенців.

"На першому етапі... отримувачами допомоги є фізичні особи — громадяни України, які перебувають на обліку... та належать до однієї із таких категорій: учасники бойових дій... особи з інвалідністю внаслідок війни, — уточнили в урядовій структурі, додавши важливу деталь щодо майбутнього цієї ініціативи. — Зауважуємо, що у разі успішної реалізації Порядку № 1176 в подальшому його дію буде поширено і на інші категорії внутрішньо переміщених осіб".

Паралельно з цим команда Мінрозвитку продовжує шукати глобальні технічні та юридичні рішення, щоб повністю подолати нерівність між постраждалими українцями і розблокувати повноцінні виплати. Фахівці шукають шляхи, як підтверджувати руйнування там, де досі немає фізичного доступу українським інспекторам.

"Мінрозвитку здійснює постійне опрацювання питань, пов’язаних з удосконаленням механізмів надання компенсацій, — резюмували у міністерстві, виокремивши ключові сфери, де зараз ведеться аналітична робота. — З метою забезпечення рівного доступу громадян до компенсаційних механізмів відбувається всебічний аналіз можливостей удосконалення нормативно-правової бази щодо: спрощення процедур подання та розгляду заяв; цифровізації процесів фіксації пошкоджень... удосконалення механізмів дистанційного обстеження... забезпечення можливості реалізації права на компенсацію для осіб, майно яких розташоване на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Мінрозвитку пояснили, чому не виплачують компенсації за знищене житло в окупації.