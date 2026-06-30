Виплати за житло в окупації: коли компенсацію отримають усі категорії ВПО

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Недилько Ксения
Проблема нерівності у виплатах за втрачене майно між мешканцями різних регіонів залишається одним із найгостріших питань для українського суспільства. Виконавча влада намагається згладити цей дисбаланс, розробляючи точкові механізми підтримки та поетапно розширюючи коло осіб, які мають право на державну допомогу для розв'язання житлових проблем.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Міністерства розвитку громад та територій, наданому у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі" до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.
У профільному відомстві наголосили, що перші кроки для підтримки переселенців із тимчасово окупованих територій (ТОТ) Кабінет Міністрів зафіксував у спеціальному нормативному документі, який наразі працює у пілотному режимі для найбільш вразливих груп.
За інформацією чиновників, право на участь у цій програмі на початковій стадії мають суворо визначені категорії громадян, які офіційно зареєстровані в базі даних ВПО.
Посадовці деталізували, хто саме може розраховувати на ці житлові кошти на старті впровадження нових правил, а також окреслили перспективи для решти переселенців.
Паралельно з цим команда Мінрозвитку продовжує шукати глобальні технічні та юридичні рішення, щоб повністю подолати нерівність між постраждалими українцями і розблокувати повноцінні виплати. Фахівці шукають шляхи, як підтверджувати руйнування там, де досі немає фізичного доступу українським інспекторам.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Мінрозвитку пояснили, чому не виплачують компенсації за знищене житло в окупації.