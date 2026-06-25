Немає механізму підтвердження: у Мінрозвитку пояснили, чому не виплачують компенсації за знищене житло в окупації

Питання грошового відшкодування за зруйновані та понівечені внаслідок війни оселі українців досі залежить не від безпекової ситуації, а від юридичного статусу конкретного населеного пункту. Держава розділяє підходи до виплат на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та в зонах, де тривають інтенсивні зіткнення.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства розвитку громад та територій на журналістський запит порталу "Коментарі", адресований прем’єр-міністру України Юлії Свириденко.

У відомстві чітко дали зрозуміти, що власники нерухомості в окупації наразі заблоковані у праві на допомогу, оскільки уповноважені органи не можуть зафіксувати руйнування.





"Механізм проведення обстеження знищених об’єктів нерухомого майна та надання компенсації за такі об’єкти, що знаходяться на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, законодавством наразі не визначено", — констатували у профільному міністерстві.

Там додали, що за законом гроші нараховують лише після офіційного засвідчення руйнувань, а "механізм підтвердження факту знищення майна на тимчасово окупованих територіях наразі відсутній".

Посадовці пояснюють таку диференціацію особливим правовим режимом ТОТ, де органи влади тимчасово позбавлені своїх повноважень. Натомість підконтрольні Україні території, навіть під постійними обстрілами, підпадають під загальні правила єВідновлення, але з суттєвими нюансами.

"Відносно територій, віднесених до активних бойових дій, надання компенсації можливо виключно за знищене житло за умови відповідності вимогам програми", — наголосили у Мінрозвитку, окремо пояснивши відмову від фінансування поточних ремонтів у зоні боїв.

На думку урядовців, відновлювати будівлі під снарядами безглуздо, оскільки "надання компенсацій за пошкоджене житло на вищезазначених територіях є економічно недоцільним... та може призвести до втрати бюджетних коштів, оскільки виконання ремонтних робіт має здійснюватися безпосередньо в місці розташування пошкодженого об’єкту".

Тим не менш, люди з окупованих територій чи тих територій, де ведуться бойові дії, на кшталт Покровська, не можуть повернутися до свого житла, незалежно від того, чи зруйноване воно повністю, чи лише пошкоджене, тому що жити у населених пунктах, де зруйнована уся інфраструктура та йдуть бої, фактично неможливо. Люди роками вимушені орендувати житло на території України, де більш-менш спокійно, у той час, як інші громадяни України, які підпадають під вищезазначені категорії, але набагато пізніше втратили домівки, вже придбали собі житло за компенсаційні кошти.

Водночас у міністерстві натякнули на можливі зрушення в питанні виплат у майбутньому. Відповідний законопроєкт, який має врегулювати ці прогалини, вже тривалий час очікує на погодження у глави держави.

"30.12.2024 направлено на підпис Президенту України проєкт Закону щодо компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих, — резюмували у відомстві, запевнивши, що робота з розробки підзаконних актів розпочнеться одразу після цього. — Після підписання вищезазначеного Закону Президентом України Мінрозвитку буде забезпечено підготовку нормативно-правових актів для його реалізації у встановлені законодавством строки".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Чернігівщині оголосили примусову евакуацію.