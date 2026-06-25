Немає механізму підтвердження: у Мінрозвитку пояснили, чому не виплачують компенсації за знищене житло в окупації

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Недилько Ксения
Питання грошового відшкодування за зруйновані та понівечені внаслідок війни оселі українців досі залежить не від безпекової ситуації, а від юридичного статусу конкретного населеного пункту. Держава розділяє підходи до виплат на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та в зонах, де тривають інтенсивні зіткнення.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства розвитку громад та територій на журналістський запит порталу "Коментарі", адресований прем’єр-міністру України Юлії Свириденко.
У відомстві чітко дали зрозуміти, що власники нерухомості в окупації наразі заблоковані у праві на допомогу, оскільки уповноважені органи не можуть зафіксувати руйнування.
Там додали, що за законом гроші нараховують лише після офіційного засвідчення руйнувань, а "механізм підтвердження факту знищення майна на тимчасово окупованих територіях наразі відсутній".
Посадовці пояснюють таку диференціацію особливим правовим режимом ТОТ, де органи влади тимчасово позбавлені своїх повноважень. Натомість підконтрольні Україні території, навіть під постійними обстрілами, підпадають під загальні правила єВідновлення, але з суттєвими нюансами.
На думку урядовців, відновлювати будівлі під снарядами безглуздо, оскільки "надання компенсацій за пошкоджене житло на вищезазначених територіях є економічно недоцільним... та може призвести до втрати бюджетних коштів, оскільки виконання ремонтних робіт має здійснюватися безпосередньо в місці розташування пошкодженого об’єкту".
Тим не менш, люди з окупованих територій чи тих територій, де ведуться бойові дії, на кшталт Покровська, не можуть повернутися до свого житла, незалежно від того, чи зруйноване воно повністю, чи лише пошкоджене, тому що жити у населених пунктах, де зруйнована уся інфраструктура та йдуть бої, фактично неможливо. Люди роками вимушені орендувати житло на території України, де більш-менш спокійно, у той час, як інші громадяни України, які підпадають під вищезазначені категорії, але набагато пізніше втратили домівки, вже придбали собі житло за компенсаційні кошти.
Водночас у міністерстві натякнули на можливі зрушення в питанні виплат у майбутньому. Відповідний законопроєкт, який має врегулювати ці прогалини, вже тривалий час очікує на погодження у глави держави.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Чернігівщині оголосили примусову евакуацію.