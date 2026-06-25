Нет механизма подтверждения: в Минразвития объяснили, почему не выплачивают компенсации за уничтоженное жилье в оккупации

Вопрос денежного возмещения за разрушенные и поврежденные в результате войны дома украинцев до сих пор зависит не от ситуации безопасности, а от юридического статуса конкретного населенного пункта. Государство разделяет подходы к выплатам на временно оккупированных территориях (ВОТ) и в зонах, где продолжаются интенсивные столкновения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом говорится в официальном ответе Министерства развития громад и территорий на журналистский запрос портала "Комментарии", адресованный премьер-министру Украины Юлии Свириденко.

В ведомстве четко дали понять, что владельцы недвижимости в оккупации заблокированы в праве на помощь, поскольку уполномоченные органы не могут зафиксировать разрушения.





"Механизм проведения обследования уничтоженных объектов недвижимого имущества и предоставления компенсации за такие объекты, которые находятся на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, законодательством пока не определен", — констатировали в профильном министерстве.

Там добавили, что по закону деньги насчитывают только после официального удостоверения разрушений, а "механизм подтверждения факта уничтожения имущества на временно оккупированных территориях отсутствует".

Чиновники объясняют такую дифференциацию особым правовым режимом ВОТ, где органы власти временно лишены своих полномочий. Вместо этого подконтрольные Украине территории, даже под постоянными обстрелами, подпадают под общие правила есть Восстановление, но с существенными нюансами.

"Относительно территорий, отнесенных к активным боевым действиям, предоставление компенсации возможно исключительно за уничтоженное жилье при условии соответствия требованиям программы", — подчеркнули в Минразвитии, отдельно объяснив отказ от финансирования текущих ремонтов в зоне боев.

По мнению чиновников, восстанавливать здания под снарядами бессмысленно, поскольку "предоставление компенсаций за поврежденное жилье на вышеупомянутых территориях экономически нецелесообразно... и может привести к потере бюджетных средств, поскольку выполнение ремонтных работ должно осуществляться непосредственно в месте расположения поврежденного объекта".

Тем не менее, люди с оккупированных территорий или тех территорий, где ведутся боевые действия, вроде Покровска, не могут вернуться в свое жилье, независимо от того, разрушено ли оно полностью или только повреждено, потому что жить в населенных пунктах, где разрушена вся инфраструктура и идут бои, фактически невозможно. Люди годами вынуждены арендовать жилье на территории Украины, где более или менее спокойно, в то время как другие граждане Украины, подпадающие под вышеупомянутые категории, но гораздо позже потерявшие дома, уже приобрели жилье за компенсационные средства.

В то же время в министерстве намекнули на возможные сдвиги в вопросе выплат в будущем. Соответствующий законопроект, который должен урегулировать эти пробелы, уже долгое время ожидает согласования у главы государства.

"30.12.2024 направлен на подпись Президенту Украины проект Закона о компенсации уничтоженного или поврежденного имущества, находящегося на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных, — резюмировали в ведомстве, заверив, что работа по разработке подзаконных актов начнется сразу после этого. — После подписания вышеупомянутого Закона Президентом Украины Минразвития будет обеспечена подготовка нормативно-правовых актов для его реализации в установленные законодательством сроки".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Черниговщине объявили принудительную эвакуацию.