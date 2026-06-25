Нет механизма подтверждения: в Минразвития объяснили, почему не выплачивают компенсации за уничтоженное жилье в оккупации

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Недилько Ксения
Вопрос денежного возмещения за разрушенные и поврежденные в результате войны дома украинцев до сих пор зависит не от ситуации безопасности, а от юридического статуса конкретного населенного пункта. Государство разделяет подходы к выплатам на временно оккупированных территориях (ВОТ) и в зонах, где продолжаются интенсивные столкновения.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Об этом говорится в официальном ответе Министерства развития громад и территорий на журналистский запрос портала "Комментарии", адресованный премьер-министру Украины Юлии Свириденко.
В ведомстве четко дали понять, что владельцы недвижимости в оккупации заблокированы в праве на помощь, поскольку уполномоченные органы не могут зафиксировать разрушения.
Там добавили, что по закону деньги насчитывают только после официального удостоверения разрушений, а "механизм подтверждения факта уничтожения имущества на временно оккупированных территориях отсутствует".
Чиновники объясняют такую дифференциацию особым правовым режимом ВОТ, где органы власти временно лишены своих полномочий. Вместо этого подконтрольные Украине территории, даже под постоянными обстрелами, подпадают под общие правила есть Восстановление, но с существенными нюансами.
По мнению чиновников, восстанавливать здания под снарядами бессмысленно, поскольку "предоставление компенсаций за поврежденное жилье на вышеупомянутых территориях экономически нецелесообразно... и может привести к потере бюджетных средств, поскольку выполнение ремонтных работ должно осуществляться непосредственно в месте расположения поврежденного объекта".
Тем не менее, люди с оккупированных территорий или тех территорий, где ведутся боевые действия, вроде Покровска, не могут вернуться в свое жилье, независимо от того, разрушено ли оно полностью или только повреждено, потому что жить в населенных пунктах, где разрушена вся инфраструктура и идут бои, фактически невозможно. Люди годами вынуждены арендовать жилье на территории Украины, где более или менее спокойно, в то время как другие граждане Украины, подпадающие под вышеупомянутые категории, но гораздо позже потерявшие дома, уже приобрели жилье за компенсационные средства.
В то же время в министерстве намекнули на возможные сдвиги в вопросе выплат в будущем. Соответствующий законопроект, который должен урегулировать эти пробелы, уже долгое время ожидает согласования у главы государства.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Черниговщине объявили принудительную эвакуацию.