Выплаты за жилье в оккупации: когда компенсацию получат все категории ВПЛ

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Недилько Ксения
Проблема неравенства в выплатах за утраченное имущество между жителями разных регионов остается одним из острейших вопросов украинского общества. Исполнительная власть пытается сгладить этот дисбаланс, разрабатывая точечные механизмы поддержки и поэтапно расширяя круг лиц, имеющих право на государственную помощь в решении жилищных проблем.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Об этом говорится в официальном разъяснении Министерства развития громад и территорий, предоставленном в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии" к премьер-министру Украины Юлии Свириденко.
В профильном ведомстве подчеркнули, что первые шаги по поддержке переселенцев с временно оккупированных территорий (ТОТ) Кабинет Министров зафиксировал в специальном нормативном документе, который сейчас работает в пилотном режиме для наиболее уязвимых групп.
По информации чиновников, право на участие в этой программе на начальной стадии имеют строго определенные категории граждан, официально зарегистрированных в базе данных ВПЛ.
Чиновники детализировали, кто именно может рассчитывать на эти средства на старте внедрения новых правил, а также обозначили перспективы для остальных переселенцев.
Параллельно с этим, команда Минразвития продолжает искать глобальные технические и юридические решения, чтобы полностью преодолеть неравенство между пострадавшими украинцами и разблокировать полноценные выплаты. Специалисты ищут пути, как подтверждать разрушение там, где до сих пор нет физического доступа украинским инспекторам.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минразвития объяснили, почему не выплачивают компенсации за уничтоженное жилье в оккупации.