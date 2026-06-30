Выплаты за жилье в оккупации: когда компенсацию получат все категории ВПЛ

Проблема неравенства в выплатах за утраченное имущество между жителями разных регионов остается одним из острейших вопросов украинского общества. Исполнительная власть пытается сгладить этот дисбаланс, разрабатывая точечные механизмы поддержки и поэтапно расширяя круг лиц, имеющих право на государственную помощь в решении жилищных проблем.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом говорится в официальном разъяснении Министерства развития громад и территорий, предоставленном в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии" к премьер-министру Украины Юлии Свириденко.

В профильном ведомстве подчеркнули, что первые шаги по поддержке переселенцев с временно оккупированных территорий (ТОТ) Кабинет Министров зафиксировал в специальном нормативном документе, который сейчас работает в пилотном режиме для наиболее уязвимых групп.

"Кабинет Министров Украины постановлением от 22.09.2025 № 1176 утвердил Порядок оказания помощи для решения жилищного вопроса отдельным категориям внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированной территории", — сообщили в министерстве.

По информации чиновников, право на участие в этой программе на начальной стадии имеют строго определенные категории граждан, официально зарегистрированных в базе данных ВПЛ.

Чиновники детализировали, кто именно может рассчитывать на эти средства на старте внедрения новых правил, а также обозначили перспективы для остальных переселенцев.

"На первом этапе... получателями помощи являются физические лица — граждане Украины, состоящие на учете... и принадлежащие к одной из следующих категорий: участники боевых действий... лица с инвалидностью в результате войны, — уточнили в правительственной структуре, добавив важную деталь относительно будущего этой инициативы. — Замечаем, что в случае успешной реализации Порядка № 1176, в дальнейшем его действие будет распространено и на другие категории внутренне перемещенных лиц".

Параллельно с этим, команда Минразвития продолжает искать глобальные технические и юридические решения, чтобы полностью преодолеть неравенство между пострадавшими украинцами и разблокировать полноценные выплаты. Специалисты ищут пути, как подтверждать разрушение там, где до сих пор нет физического доступа украинским инспекторам.

"Минразвития осуществляет постоянную проработку вопросов, связанных с усовершенствованием механизмов предоставления компенсаций, — резюмировали в министерстве, выделив ключевые сферы, где сейчас ведется аналитическая работа. — С целью обеспечения равного доступа граждан к компенсационным механизмам проходит всесторонний анализ возможностей усовершенствования нормативно-правовой базы относительно: упрощения процедур подачи и рассмотрения заявлений; цифровизации процессов фиксации повреждений... усовершенствования механизмов дистанционного обследования... обеспечение возможности реализации права на компенсацию для лиц, имущество которых расположено на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минразвития объяснили, почему не выплачивают компенсации за уничтоженное жилье в оккупации.