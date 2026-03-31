Виплати переселенцям переглянули: чому не всі ВПО зможуть отримати гроші

Уряд оприлюднив нову постанову щодо відновлення грошової допомоги для дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Проте, за словами народного депутата Павла Фролова, реальність виявилася менш оптимістичною, ніж очікувалося. "Про повернення виплат усім дітям ВПО мови нема", — зазначив нардеп, додавши, що нові правила містять суворі обмеження.

Переселенці. Фото з відкритих джерел

Хто має право на поновлення виплат?

Допомогу призначатимуть дітям, які вже отримували її раніше, без урахування загального доходу родини. Водночас обов’язковим є дотримання низки майнових вимог. Зокрема, у родини не має бути депозитів або коштовних покупок (на суму понад 100 тис. грн), а також автомобілів, випущених менше ніж 5 років тому.

Ключові критерії для отримання коштів:

Дата та регіон: Дитина переїхала після 1 січня 2022 року з територій, що знаходяться під окупацією або в зоні бойових дій.

Стан майна: Житло родини зруйноване або офіційно визнане непридатним для життя через війну.

Освіта: Школярі мають навчатися у закладах за місцем фактичного проживання (у будь-якому форматі), крім тих, хто мешкає безпосередньо в прифронтових зонах.

Павло Фролов наголосив на серйозній перепоні для багатьох родин: "Умови обмежують доступ до виплат для більшості дітей ВПО, адже верифікувати факт руйнації житла на ТОТ наразі неможливо".

Як і коли подати заявку?

Звертатися із заявою необхідно до ЦНАПу або відділення Пенсійного фонду. Важливо встигнути зробити це до 1 травня — у такому разі кошти нарахують ретроспективно, починаючи з 1 лютого. Якщо заяву подадуть пізніше, виплати розпочнуться лише з місяця звернення.

