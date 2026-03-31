Выплаты переселенцам пересмотрели: почему не все ВПЛ смогут получить деньги

Правительство обнародовало новое постановление о возобновлении денежной помощи для детей со статусом внутренне перемещенных лиц. Однако, по словам народного депутата Павла Фролова, реальность оказалась менее оптимистичной, чем ожидалось. "О возврате выплат всем детям ВПЛ речи нет", — отметил нардеп, добавив, что новые правила содержат строгие ограничения.

Кто имеет право на возобновление выплат?

Помощь будут назначаться детям, которые уже получали ее раньше, без учета общего дохода семьи. В то же время обязательно соблюдение ряда имущественных требований. В частности, у семьи не должно быть депозитов или ценных покупок (на сумму более 100 тыс. грн), а также автомобилей, выпущенных менее 5 лет назад.

Ключевые критерии для получения средств:

Дата и регион: Ребенок переехал после 1 января 2022 с территорий, находящихся под оккупацией или в зоне боевых действий.

Состояние имущества: Жилье семьи разрушено или официально признано непригодным для жизни из-за войны.

Образование: Школьники должны учиться в заведениях по месту фактического проживания (в любом формате), кроме проживающих непосредственно в прифронтовых зонах.

Павел Фролов отметил серьезную преграду для многих семей: "Условия ограничивают доступ к выплатам для большинства детей ВПЛ, ведь верифицировать факт разрушения жилья на ТОТ пока невозможно".

Как и когда подать заявку?

Обращаться с заявлением необходимо в ЦНАП или отделение Пенсионного фонда. Важно успеть сделать это до 1 мая — в таком случае средства будут начислены ретроспективно, начиная с 1 февраля. Если заявление будет подано позже, выплаты начнутся только с месяца обращения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине начинается практический этап реализации программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участников боевых действий или инвалидность в результате войны. По информации нардепа Павла Фролова, на это направление "Правительство выделяет 6,6 млрд грн на программу жилищных ваучеров для ВПЛ".