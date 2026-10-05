Випадок зі смертельною пневмонією в Росії зацікавив Білий дім: яке рішення ухвалили США

Білий дім стежить за ситуацією навколо смерті співробітниці російського науково-дослідного центру боротьби з чумою в Іркутській області, після якої місцева влада ввела додаткові карантинні заходи. Про це повідомляє Axios із посиланням на представника адміністрації президента США Дональда Трампа.

Чума у ​​РФ. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, американська сторона обізнана про те, що відбувається, спостерігає за розвитком ситуації та оцінює можливі варіанти подальших дій. При цьому офіційного підтвердження того, що причиною смерті жінки стала чума, наразі немає.

Йдеться про 28-річну Дар'ю Шипілову, яка працювала в науково-дослідному інституті, пов'язаному з вивченням та профілактикою чуми. Як писали російські ЗМІ, 25 вересня вона розбила пробірку із збудником легеневої чуми. За кілька днів, 29 вересня, жінку госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч із 1 на 2 жовтня вона померла.

Після смерті співробітниці російська влада посилила санітарні заходи. У кількох медичних закладах регіону запровадили карантин, а близько 200 осіб, які могли контактувати із загиблою, взяли під медичне спостереження.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що ознак захворювання у людей, які перебувають під наглядом, не виявлено. Проведені тести, за його словами, дали негативні результати.

Російське МОЗ також не підтвердило версію про зараження чумою. У відомстві заявили, що у жінки було діагностовано пневмонію невідомої етіології, а проведені згодом дослідження не виявили мікроорганізмів, пов'язаних із її професійною діяльністю. У міністерстві наголосили, що епідеміологічна ситуація в регіоні залишається стабільною.

На тлі повідомлень про можливе зараження увага до історії посилилася і за межами Росії. Axios нагадує, що чума є бактеріальною інфекцією, яка без своєчасного лікування здатна становити серйозну загрозу життю. Разом з тим, захворювання піддається лікуванню антибіотиками при ранньому виявленні.

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