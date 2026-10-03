Переговоры между США и Россией по Украине теперь включают новую масштабную сделку

Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Кремлем получили неожиданное экономическое продолжение. Как пишет The New York Times, Москва и Вашингтон обсуждают возможную многомиллиардную сделку с международными активами российской нефтяной компании "Лукойл".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, вопрос был поднят Владимиром Путиным во время встречи со специальными посланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября. По словам собеседников NYT, российский лидер предложил рассмотреть сделку как способ показать российскому бизнесу, что сотрудничество с американскими компаниями снова возможно.

Американская сторона, как утверждается, согласилась проработать этот вариант. Потенциальная сделка может одновременно использоваться как экономический элемент диалога Москвы и Вашингтона и как инструмент для увеличения предложения нефти на мировом рынке.

Международные активы "Лукойла" включают нефтяные месторождения, перерабатывающие предприятия и сеть автозаправок в разных странах. В начале года компания оценивала их стоимость примерно в $20 млрд.

При этом окончательная цена и структура возможной сделки пока неизвестны. Среди потенциальных покупателей рассматривается группа во главе с американским инвестором Тоддом Боэли. В ней также участвуют ближневосточные инвесторы и структуры правительства США.

Именно связи участников с американской политической элитой уже привлекли дополнительное внимание. Партнеры из Катара ранее сотрудничали с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп. Один из ближневосточных фондов также связан с инвестиционной структурой, созданной Кушнером после работы в Белом доме.

В возможной сделке может участвовать и американское правительство через Международную финансовую корпорацию развития. Там заявили, что потенциальная покупка может отвечать интересам экономической безопасности США и американской внешней политики.

При этом представители Виткоффа отвергают наличие у него финансового интереса в сделке. Окончательное решение будет зависеть от согласия американских властей и Кремля.

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