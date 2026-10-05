Случай со смертельной пневмонией в России заинтересовал Белый дом: какое решение приняли США

Белый дом следит за ситуацией вокруг смерти сотрудницы российского научно-исследовательского центра по борьбе с чумой в Иркутской области, после которой местные власти ввели дополнительные карантинные меры. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

Чума в РФ. Фото: из открытых источников

По данным издания, американская сторона осведомлена о происходящем, наблюдает за развитием ситуации и оценивает возможные варианты дальнейших действий. При этом официального подтверждения того, что причиной смерти женщины стала чума, пока нет.

Речь идет о 28-летней Дарье Шипиловой, работавшей в научно-исследовательском институте, связанном с изучением и профилактикой чумы. Как писали российские СМИ, 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Через несколько дней, 29 сентября, женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь с 1 на 2 октября она умерла.

После смерти сотрудницы российские власти усилили санитарные меры. В нескольких медицинских учреждениях региона ввели карантин, а около 200 человек, которые могли контактировать с погибшей, взяли под медицинское наблюдение.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что признаков заболевания у находящихся под наблюдением людей не обнаружено. Проведенные тесты, по его словам, дали отрицательные результаты.

Российский Минздрав также не подтвердил версию о заражении чумой. В ведомстве заявили, что у женщины была диагностирована пневмония неизвестной этиологии, а проведенные впоследствии исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. В министерстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.

На фоне сообщений о возможном заражении внимание к истории усилилось и за пределами России. Axios напоминает, что чума является бактериальной инфекцией, которая без своевременного лечения способна представлять серьезную угрозу для жизни. Вместе с тем заболевание поддается лечению антибиотиками при раннем выявлении.

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