VIP-благодійність: розслідування пов'язало відомого нардепа із можливою схемою на донатах

Журналісти BIHUS Info опублікували розслідування, у якому поставили під сумнів діяльність народного депутата Миколу Тищенка та його колишньої дружини Алли Баранівської у сфері благодійності під час повномасштабної війни.

Тищенко у суді. Фото: з відкритих джерел

За даними розслідування, 2022 року вони організовували масштабні благодійні заходи за участю відомих українських та зарубіжних артистів. Такі вечори активно висвітлювалися у публічному просторі та позиціонувалися як акції зі збирання коштів на допомогу Україні.

Проте, як зазначають автори розслідування, обсяги зібраних коштів виглядали несподівано скромними, порівняно з масштабом заходів та кількістю залучених відомих гостей. Це, на думку журналістів, викликало питання щодо ефективності використання зібраних пожертвувань.

Новий резонанс тема набула після того, як Микола Тищенко отримав чергову підозру від Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За версією слідства частина коштів, що фігурують у справі, могла використовуватися не за заявленим благодійним призначенням.

У розслідуванні журналісти аналізують фінансові зв'язки, організацію заходів та окремі епізоди, які, на їхню думку, можуть свідчити про можливе використання благодійних проектів у особистих інтересах.

Водночас остаточні висновки щодо наявності чи відсутності порушень мають зробити правоохоронні органи та суд. На даний момент вина фігурантів справи не встановлена судовим рішенням, а опубліковані журналістами матеріали містять затвердження та висновки авторів розслідування, що ґрунтуються на зібраних ними документах та коментарях слідства.

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