Суд поставил точку: что теперь ждет беглого экс-нардепа Деркача

Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор бывшему народному депутату Андрею Деркачу, который после начала уголовного преследования покинул Украину и находится в России. Суд признал экс-парламентария виновным в государственной измене и незаконном обогащении, назначив ему 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Андрей Деркач. Фото: из открытых источников

Кроме того, Деркачу запрещено в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Рассмотрение дела проходило в порядке специального судебного производства (in absentia), поскольку обвиняемый скрывается за пределами Украины.

Как сообщили в Transparency International Ukraine, перед вынесением приговора стороны завершили судебные дебаты и выступили с последними репликами. Прокуратура настаивала, что вина бывшего депутата полностью подтверждается собранными доказательствами, тогда как защита утверждала, что обвинение основано на недопустимых доказательствах и не содержит убедительной доказательной базы.

По версии следствия, в 2019-2020 годах Деркач неоднократно встречался в Москве с представителями Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Следователи считают, что после этих контактов он за российские средства организовывал публичные кампании и пресс-конференции, направленные на дискредитацию Украины.

Адвокаты экс-нардепа отрицали его сотрудничество с российской военной разведкой и утверждали, что все действия их подзащитного были частью законной депутатской деятельности. Сам Деркач в судебных заседаниях участия не принимал.

По имеющейся информации, бывший народный депутат продолжает находиться в России, где публично поддерживает политику Кремля.

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