Суд поставив крапку: що тепер чекає екс-нардепа Деркача, який зрадив Україну

Вищий антикорупційний суд України ухвалив вирок колишньому народному депутату Андрію Деркачу, який після початку кримінального переслідування залишив Україну і перебуває в Росії. Суд визнав екс-парламентарія винним у державній зраді та незаконному збагаченні, призначивши йому 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Андрій Деркач. Фото: з відкритих джерел

Крім того, Деркачу заборонено протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Розгляд справи відбувався у порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений ховається за межами України.

Як повідомили у Transparency International Ukraine, перед винесенням вироку сторони завершили судові дебати та виступили з останніми репліками. Прокуратура наполягала, що вина колишнього депутата повністю підтверджується зібраними доказами, тоді як захист стверджував, що звинувачення ґрунтується на неприпустимих доказах і не містить переконливої доказової бази.

За версією слідства, у 2019-2020 роках Деркач неодноразово зустрічався у Москві із представниками Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Слідчі вважають, що після цих контактів він за російські кошти організовував публічні кампанії та прес-конференції, спрямовані на дискредитацію України.

Адвокати екс-нардепа заперечували його співпрацю з російською військовою розвідкою та стверджували, що всі дії їхнього підзахисного були частиною законної депутатської діяльності. Сам Деркач у судових засіданнях участі не брав.

За наявною інформацією, колишній народний депутат продовжує перебувати у Росії, де публічно підтримує політику Кремля.

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