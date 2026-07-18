VIP-благотворительность: расследование связало известного нардепа с возможной схемой на донатах

Журналисты BIHUS Info опубликовали расследование, в котором поставили под сомнение деятельность народного депутата Николая Тищенко и его бывшей супруги Аллы Барановской в сфере благотворительности во время полномасштабной войны.

Тыщенко в суде. Фото: из открытых источников

По данным расследования, в 2022 году они организовывали масштабные благотворительные мероприятия с участием известных украинских и зарубежных артистов. Такие вечера активно освещались в публичном пространстве и позиционировались как акции по сбору средств на помощь Украине.

Однако, как отмечают авторы расследования, объемы собранных средств выглядели неожиданно скромными по сравнению с масштабом мероприятий и количеством привлеченных известных гостей. Это, по мнению журналистов, вызвало вопросы относительно эффективности использования собранных пожертвований.

Новый резонанс тема получила после того, как Николай Тищенко получил очередное подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По версии следствия, часть средств, фигурирующих в деле, могла использоваться не по заявленному благотворительному назначению.

В расследовании журналисты анализируют финансовые связи, организацию мероприятий и отдельные эпизоды, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о возможном использовании благотворительных проектов в личных интересах.

Вместе с тем окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений должны сделать правоохранительные органы и суд. На данный момент вина фигурантов дела не установлена судебным решением, а опубликованные журналистами материалы содержат утверждения и выводы авторов расследования, которые основываются на собранных ими документах и комментариях следствия.

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